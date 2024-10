Rosh Hashaná: o que é e o que se come no ano novo judaico?

Os judeus comemoram a partir do pôr do sol desta quarta-feira, 2 de outubro, a chegada do ano 5785 no calendário judaico. Durante o Rosh Hashaná, que vai até sexta-feira (4), o cardápio à mesa é especial, com iguarias feitas com ingredientes recomendados para a data. Mas, afinal, o que é Rosh Hashaná?

CLAUDIA ouviu Liora Steinberg Alcalay, presidente da União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social (Unibes) e Benjamin Seroussi, diretor artístico do centro cultural Casa do Povo, para saber mais sobre os hábitos dos judeus nesse período.

“O Rosh Hashaná (que significa “cabeça do ano” em hebraico) começa no primeiro dia de Tishrei, primeiro mês do calendário judaico, com duração de dois dias de comemoração. Celebra-se a partir do pôr do sol do dia 02 de outubro até 04 de outubro deste ano a chegada de 5.785. A contagem segue o sistema lunissolar, ou seja, combina os ciclos da lua e do sol para definir meses e anos. Essa contagem dos anos tem um profundo significado espiritual para a comunidade judaica, lembrando a criação do mundo e a relação contínua entre Deus e o povo judeu”, explica Liora.

“Rosh Hashaná basicamente é o aniversário da criação do mundo. A gente sabe, obviamente, que o mundo não foi criado 5.784 anos atrás, mas a ideia de celebrar a criação do mundo não deixa de ser muito bonita, porque todo ano a gente revive, mas sempre de uma forma um pouco diferente. A gente tem que sentir, de fato, que o mundo está sendo recriado. Por nós e com a gente dentro. Então é uma festa muito bonita nesse sentido, porque ela coloca um pouco tudo como possível de ser feito, de acontecer. Se o mundo é recriado, o mundo melhor talvez pode ser criado”, complementa Benjamin.

Qual o significado do Rosh Hashaná?

Assim como na virada de ano de outras religiões, o ano novo judaico é considerado um momento de renovação, reflexão e esperança de um novo ano de paz, saúde, prosperidade e justiça social. Entre as práticas mais marcantes estão as comidas e os costumes. “O Rosh Hashaná marca o início dos ‘Dez Dias de Arrependimento’ que culminam no Yom Kipur, o Dia do Perdão. A saudação tradicional é ‘Shaná Tová’ ou ‘Shaná Tová Umetuká’, que significa “um bom e doce ano”, diz a presidente da Unibes.

“É muito bonito e poderoso esse momento entre o Rosh Hashanah e Yom Kippur. Esses dias são chamados de ‘dias terríveis’, mas na verdade são dias lindos, em que se tem uma espécie de canal mais aberto entre o transcendente e o imanente. É um momento que a gente pode pedir mais, planejar mais coisas. Como os canais estão mais abertos, se você pede perdão pra alguém que se ofendeu, a pessoa vai ter mais escuta, talvez, pra acolher, assim como você vai ter mais escuta para acolher o perdão de outra pessoa”, afirma Benjamin, que também é sócio do restaurante Shoshana Delishop, especializado em comida judaica, em São Paulo.

O que se come no Rosh Hashaná?

Tudo o que vai à mesa durante a comemoração do Rosh Hashaná tem significado. “É a nossa festa máxima de importância, como se fosse o Natal dos cristãos. Todos os pratos são preparados de forma mais rebuscada. A mesa é muito bem decorada também”, conta a nutricionista Adriana Kachani, consultora da Casa Santa Luzia, em São Paulo – que, este ano, doará 100% do lucro obtido com as vendas do Bolo de Mel Sara Korkes, receita da avó da Adriana, para a Unibes Cultural.

Ela lembra que o cardápio pode variar de acordo com a região proveniente dos judeus, se Ashkenazi (da Europa Oriental) ou Sefaradi (Oriente Médio, Portugal e Espanha). “Em geral, evita-se tudo o que for azedo ou amargo e prefere-se alimentos mais doces. O jantar (chamado de Seder) é bem caprichado, tem que ter carne, que é sinal de fartura, mas os Ashkenazis comem peixe também”.

“Alguns dos alimentos simbólicos consumidos são tâmaras, feijão-fradinho, alho-poró, espinafre e cabaça, todos mencionados no Talmude (coletânea de livros sagrados dos judeus). Ao comer cenouras, pede-se que seus méritos e bênçãos aumentem. Servir cenouras em Rosh Hashaná simboliza também o desejo de que Deus anule quaisquer decretos negativos contra nós”, fala o diretor artístico da Casa do Povo.

Ele lembra que itens tradicionais da gastronomia ganham novo formato, como o pão Challah, que fica redondo para simbolizar o tempo. “É muito legal esse jantar. A maçã, redonda, remete à circularidade do tempo. A cabeça do peixe, a poder liderar e fazer coisas ao mesmo tempo, além de o peixe remeter à abundância. A romã que comemos teria 613 sementes, que correspondem ao número de mitzvot, boas ações para realizar no ano”.

Entre os alimentos primordiais de acordo com a origem dos judeus estão maçã, peixe, mel para se ter um ano doce, língua ou cabeça de carneiro em busca de ser bem-sucedido, tâmara e acelga, para se proteger dos inimigos, e doce de abobora, para anular decretos negativos sobre nós, cita a nutricionista.

Fazem parte das também das comidas típicas os Varenikes (massa de farinha de trigo com ovo recheada com purê de batata e cebola caramelizada, dobrada em meia lua, cozida em água abundante, frita ou assada) para os Ashkenazim, e legumes recheados com arroz e carne, para os Sefaradim.

Para um prato equilibrado, a dica é monta-lo com uma salada crua, carne, frango ou peixe, varenikes ou legumes recheados, vegetais quentes, batatas, arroz ou cuscuz marroquino.

Veja lugares para comprar alimentos para o Rosh Hashaná

Casa Santa Luzia

Todos os anos a Casa Santa Luzia incrementa seu cardápio para o Rosh Hashaná: são mais de 160 opções, da entrada à sobremesa, entre clássicos da culinária judaica e receitas da casa, cuja cozinha está sob o comando dos chefs consultores Carlos Siffert e Paola Biselli na parte de rotisseria e confeitaria.

Entre as novidades deste ano estão o Gefilte Fish Tricolor (460g/R$110,00), inspirado no tradicional bolinho de peixe, feito em formato de terrine com três camadas de sabores original, cenoura e espinafre; a Bureka de Batata com Cebola Dourada (170g/4 unidades/R$27,30) e a Carne de Panela ao Molho da Fazenda (500g/R$105), feita com cubos de carne cozidos lentamente em molho. Na confeitaria, o Tiramusù de Pistache (910g/R$321), com creme mascarpone italiano e pasta integral de pistache, é um dos que promete agradar.

Casa Santa Luzia

Onde: Alameda Lorena, 1471, Jardim Paulista, São Paulo

Informações: (11) 3897-5023, (11) 3897-5012, (11) 3897-5013 ou por e-mail

Da Thábata

Os judeus cariocas ou que estiverem pelo Rio de Janeiro durante o Rosh Hashaná podem seguir a tradição fazendo encomendas até terça-feira (1) na boutique Da Thábata, que criou a bascamel, uma versão sabor mel de seu cheesecake basco, (R$ 164 a pequena e R$ 269 a grande). A estrela de Davi de chocolate (R$ 13) pode ser incluída em qualquer outro sabor do menu.

Da Thábata

Onde: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Shopping da Gávea – 3º piso

Informações: (21) 97497-1991 ou no site

Mesa III Pastifício

A chef Ana Soares montou um amplo cardápio no Mesa III Pastifício, em São Paulo, para Rosh Hashaná, com diversas opções de massas, como o Cappellacci de alcachofra (400g/R$62), que pode ser servido com manteiga de sálvia (200g/R$39), e o Vareniks Mesa III (400g/R$60), feitos com batata e cebolas douradas. que podem ser acompanhados por cebolas caramelizadas (150g/R$45).

Para a entrada, homus de beterraba (200g/R$ 45), Patê- mousse de fígado de ave com passas (150g/R$56), acompanhado de Tostadas da lenha (R$26) ou empadinha de cogumelos (R$36, com seis unidades), entre outras opções. Fechando a sobremesa, Torta de chocolate e caramelo com flor de sal (R$180) ou sorvete de mel (500ml/R$60).

Mesa III Pastifício

Onde: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré.

Informações: (11) 3868-5500 / (11) 94746-2417 ou no site

Shoshana Delishop

Outro local com um cardápio bem variado para o Rosh Hashaná é o Shoshana Delishop, com pratos típicos. Há entradas como o Mish Mash (500g/R$74), combinação de patê de fígado de galinha assado e ovo perfeito, servido com cebola frita, a sopa Borscht (o litro/R$60, uma sopa de beterraba caramelizada, servida quente ou fria, finalizada com 50g de creme azedo, ou O Maravilhoso Peixe de Rosh Hashaná (1,5kg/R$200), uma tainha assada inteira com molho tarator (tahine e limão).

Para garantir que o ano seja doce, a sobremesa pode ser o Leikach (1kg/R$150), um bolo com mel e canela acompanhado de compota de maçã e castanha do Pará, e O Outro Pudim (1,3kg/R$126), versão do pudim da Shoshana feita com chalá (pão trançado judaico) e gergelim.

Shoshana Delishop

Onde: Rua Correia de Melo, 206, Bom Retiro

Informações: (11) 93386-4774 ou no Instagram

Confeitaria Marilia Zylbersztajn

Doces feitos com mel para o Rosh Hashaná não faltam na Confeitaria Marilia Zylbersztajn . É o caso da Galette de frutas secas com chantilly de mel (23cm de diâmetro/R$190, uma torta rústica feita com damasco, cranberries, tâmaras, cajuína, peras e nozes), a Torta de noz pecan e mel (23cm a R$190, ou 28 cm a R$285), feita com base crocante e recheio caramelizado de nozes pecã, ou o Bolo de mel e especiarias (20 cm de diâmetro, R$165, ou 25 cm, por R$245), feito com mistura de especiarias e mel.

Todos os doces estão disponíveis à pronta-entrega para retirada na loja e para delivery, com entregas em toda a cidade de SP, ou podem ser encomendados pelo whatsapp (11) 96570-0094 (frete sob consulta).

Confeitaria Marilia Zylbersztajn

Onde: Rua Fradique Coutinho, 942, Vila Madalena, São Paulo

Informações: (11) 96570-0094 ou no Instagram

Le Jazz Boulangerie

Além da tradicional receita do pão Challah trançado, a padaria do Le Jazz Boulangerie criou duas receitas para a ocasião, com maçã e mel: Tarte fine aux pommes (R$145) e o Bolo de mel e especiarias (R$170). Também é possível encomendar para o Rosh Hashaná a Quiche de alho-poró e queijo de cabra (R$145) ou a Quiche de cogumelos e gruyère (R$45).

Le Jazz Boulangerie

Onde: Rua Joaquim Antunes, 501, Pinheiros, São Paulo

Informações: (11) 3085-0576, (11) 99814-4483 ou no Instagram

St Chico

A padaria artesanal St Chico, comandada pela chef e padeira Helena Mil-Homens, entra no clima do Rosh Hashaná e prepara em suas três unidades em São Paulo o tradicional Challah (450g/R$32), com massa feita com farinha orgânica, óleo de canola, mel e levain, em formato arredondado, como manda a tradição nessa época do ano.

St Chico

Onde: Endereços no site

Informações: (11) 95324-5589 ou no Instagram

Tchocolath

Se o assunto é doce, a chocolateria artesanal Tchocolath lançou um catálogo especial para o Rosh Hashaná em que a estrela é o chocolate. É o caso da Petisqueira G (R$419), com 27 Moedas Hai e 27 Hamsás de chocolate ao leite, damascos banhados com chocolate meio amargo e uma estrela de chocolate ao leite e branco. Outra opções é a Lata Moeda Hai (R$229), uma moeda Hai de chocolate ao leite com detalhes em chocolate branco e damascos banhados com chocolate meio amargo.

Tchocolath

Onde: Rua Antônio Afonso, 19, Vila Nova Conceição, São Paulo

Informações: (11) 97652-3081 ou no Instagram

Sorveteria Glidah

São Paulo tem uma sorveteria especializada em sabores judaicos. A Glidah reinventa os sabores tradicionais da culinária judaica, com base na memória afetiva do empresário Ronny Trojbicz. No lugar da casquinha, os sorvetes são servidos no Lafa (pão folha artesanal) enrolado em forma de cone com duas bolas de sorvete, ganache e topping crocante (R$ 28,00).

Strudel de maçã, figo com mel, malabi (água de rosas a base leite, com pistache, coco e calda de romã), Halwa (semente de gergelim torradas a base de leite) e Mel com Flor de Laranjeira e Laranja com Chocolate são alguns dos sabores disponiveis. Caso a ideia seja levar para casa, são vendidos potes de 500 ml a 1,4 litros, com valores a partir de R$ 49,00.

Glidah

Onde: Alameda Barros, 459, Santa Cecília

Informações: (11) 99918-8429 e no Instagram

Confeitaria DAMA

A Confeitaria DAMA traz em seu catálogo para o Rosh Hashaná o Mil Folhas Fraisier, com massa folhada em formato redondo, creme pâtissière e morangos (R$350, para até 10 pessoas), além de Torta de Maçã, recheada com creme de maçã e coberta com a fruta e canela (R$200, para até 8 pessoas).

Torta de Brigadeiro decorada com medalhão Chai (R$250, para 8 pessoas), Bolo de Avelã feito com pão de ló de chocolate intercalado com creme especial de avelã (R$ 205 para até 6 pessoas e R$ 350 para até 10 pessoas) e o Bolo de Mel, com passas e decoração de chocolates com símbolos judaicos (R$95) também podem ser encomendados em um dos 5 endereços da confeitaria.

Confeitaria Dama

Onde: endereços no site

Informações: (11) 5182-5088 ou no Instagram

