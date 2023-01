Restaurantes com menu especial para celebrar o aniversário de SP

A cidade de São Paulo comemora seus 469 anos na próxima quarta-feira (25) e não faltam opções para celebrar a data. Aproveitar o aniversário da capital paulista com boa gastronomia é uma das programações para curtir o feriado.

Aliás, boa comida é o que não falta por aqui. Conhecida pela grande quantidade de restaurantes espalhados por seus tantos bairros, a cidade tem a fama de ser a capital gastronômica do país, com opções para todos os bolsos e especializadas nas mais diferentes culinárias do mundo.

São Paulo chegou, inclusive, a ser eleita como o 7º melhor destino gastronômico do mundo em 2022 pelo Traveler’s Choice, ranking popular do site de turismo Trip Advisor.

A seguir, você confere opções de restaurantes que prepararam receitas e menus especiais para celebrar o aniversário da cidade. Tem pizza de mortadela, brunch, virado à paulista, cuscuz e muito mais!

Pizza de mortadela | Oli Pães & Pizzas Artesanais

Na Oli Pães & Pizzas Artesanais, restaurante e empório da chef Olivia Maita, a sugestão para o aniversário de São Paulo é a pizza de mortadela italiana. A pizza sai por R$ 100 e é feita com burrata, pistache e raspas de limão-siciliano. Saiba mais: @olipaes.

Pizza portuguesa | La Crosta Forneria

Um clássico da cidade, a pizza portuguesa ganhou fama na cidade por conta das padarias comandadas por portugueses imigrantes – daí o nome. Sendo assim, no aniversário da capital, o chef Diego Sacilotto (Grupo Mozzafiato e La Crosta Forneria) propõe uma releitura do sabor: com flor di latte, panceta defumada, chutney de cebola roxa e completada com ovo de gema mole e pistache. Custa R$ 62 e será servida a partir de quarta-feira (25). Saiba mais: @lacrostaforneria.

Virado à francesa | La Casserole

Instalado no Largo do Arouche há 68 anos, o La Casserole propõe para a data uma releitura do tradicional virado à paulista. O Virado à Francesa (R$ 96) será servido de quarta-feira (25) a domingo (29) e leva arroz, feijão branco, coxa de frango confitada na gordura de pato, linguiça, paio e bacon, mais couve tostada, ovo poché e banana brûlée. Saiba mais: @lacasserole1954.

Lanche de mortadela defumada | Na Fila do Pão

Na Fila do Pão, padaria artesanal de Diêgo Penido, a homenagem ao aniversário da cidade se dá por meio do lanche de mortadela defumada, servido com creme azedo, rúcula e cebola caramelizada na focaccia de cebola (R$ 38,00). Saiba mais: @na.filadopao.

Brunch | Palácio Tangará

O Brunch do Palácio Tangará, que acontece no restaurante ao livre Pateo do Palácio aos domingos, ocorrerá de forma excepcional na quarta-feira (25), das 13h às 16h, com menu criado pelo chef Filipe Rizzato e apresentação de jazz ao vivo. O valor é de R$ 420 por pessoa. Saiba mais: @palaciotangara.

Viradinho com filé suíno | Amélia Mercearia e Restaurante

De terça (24) a domingo (29), o Amélia, restaurante comandado pelas irmãs Dani e Juliana Borges servirá, serve uma versão combinada de dois dos pratos mais tradicionais na cidade: o virado à paulista e o picadinho de carne. O resultado é o Viradinho do Amélia (R$ 49), com filé mignon suíno, tutu de feijão vermelho, salada de banana e farofa. No menu executivo (R$ 65), o cliente recebe um bolinho de cuscuz paulista como entrada e pudim de leite como sobremesa. Saiba mais: @ameliamercearia.

Sanduíche de mortadela, cuscuz paulista, virado à paulista e arroz doce | Casarìa São Paulo

Para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, o restaurante Casarìa elaborou quatro receitas que traduzem a personalidade de São Paulo. São eles: sanduíche de de mortadela no pão de fermentação natural da casa (R$ 32), o Cuscuz Paulista com camarões (R$ 36), Virado à Paulista de tutu de feijão, arroz branco, banana da terra, couve e porqueta (R$ 72) e o arroz doce com crumble de canela e laranja (R$ 22). As receitas estarão disponíveis apenas na data, que também contará com DJ set de Andre Haddad a partir das 14h.

Feijoada e coxinha no creme | Beco São Paulo

O Beco SP, localizado no bairro do Tatuapé, traz no menu duas opções tradicionais da cidade: Feijuca do Beco (especial de sábado), servida com feijão preto, carne seca, lombo suíno, joelho defumado, bacon, costela suína, paio e linguiça calabresa. Acompanha arroz, bisteca suína, couve refogada, farofa de panko, tartare de banana, torresminho, molho de pimenta e laranja (R$ 115); e também a porção de Coxinha no Creme, servidas com creme de queijo e farofa de bacon (R$ 49). Saiba mais: @becosp.

Cuscuz paulista, parmegiana e pudim | Empório Manuel

O Empório Manuel traz um cardápio especialmente pensado para a data. Como entrada, a sugestão do chef Marcílio Araújo é um prato típico da culinária paulista, o cuscuz paulista. Como principal, o chef elegeu o filé mignon à parmegiana. Para fechar a refeição, a sugestão é o pudim de leite com caramelo e flor de sal, especialidade da casa. O menu fechado estará disponível até dia 27/01 no valor de R$ 98. Saiba mais: @emporio.manuel.

Pizza de mortadela | Maremonti

Neste ano, a indicação da Maremonti é um prato que reúne duas grandes paixões paulistanas: pizza e mortadela – todos os ingredientes são clássicos da cozinha italiana, como a mortadela importada e a massa de fermentação natural. A Pizza Bologna (mozzarella de búfala, mortadela de Bolonha e raspas de limão siciliano) está disponível no cardápio, nos tamanhos tradicional (R$ 130) e napolitana (R$ 78). Saiba mais: @maremonti_.

Feijoada | Tatu Bola, Boa Praça, Eu Tu Eles e Toca do Tatu

Os bares do Grupo Alife Nino (Tatu Bola, Boa Praça, Eu Tu Eles e Toca do Tatu) prepararam uma programação especial para aproveitar o feriado do aniversário de São Paulo. Na véspera (24), o Eu Tu Eles Vila Olímpia traz sertanejo na programação, samba na unidade Faria Lima e a comemoração de cinco anos da Toca do Tatu, com show da dupla Israel e Rodolfo.

Já no dia 25, a programação começa às 12h, com feijoada e samba nas unidades do Eu Tu Eles Paulista, Boa Praça Morumbi, Boa Praça Itaim, Tatu Bola Jardins, Tatuapé e Itaim. Todas as casas continuam ao som de pop rock no período da noite, exceto o Tatuapé, que segue com Sertanejo e o Tatu Bola Vila Olímpia, que traz Samba e Sertanejo a partir das 16h. Saiba mais: @tatubola.bar, @botecoboapraca, @eutueles.bar, @tocadotatusp.

Virado à paulista | Mercearia do Conde

No próximo dia 25 de janeiro, o restaurante Mercearia do Conde inclui em seu menu um Virado à Paulista com costelinha de porco confit, ovo caipira estrelado, arroz, banana à milanesa e couve, acompanhado de caldinho de feijão (R$ 79). A casa ainda disponibiliza uma versão vegetariana sem a costelinha. Além disso, o menu executivo da casa (Completinho do Conde), servido durante a semana (23,24,26 e 27), terá como tema também o aniversário de São Paulo. A novidade inclui entrada, prato principal e sobremesa por R$ 79. Saiba mais: @merceariadoconde.

Brunch | Renaissance São Paulo Hotel

No dia 25, os visitantes poderão apreciar o brunch do Renaissance São Paulo Hotel das 12h15 às 15h, que conta com uma variedade de opções, desde estação de frutas frescas e locais, cereais, iogurtes, pães artesanais, produzidos pela padaria do hotel, estação de omeletes, tapiocas e o famoso ovo beneditino, além de opções de pratos quentes e espumante – o valor é de R$ 147 por pessoa. Saiba mais: @renaissancesaopaulo.

Robalo à brasileira | Marialva Cozinha Portuguesa

O Marialva Cozinha Portuguesa traz o Robalo à Brasileira, prato escolhido pelo restaurante por, segundo o chef Luciano Rodrigues, representar as características democráticas que resumem a cidade. O prato é servido com molho de camarão, pirão preparado com o caldo do próprio pescado, e filetes de ovos cozidos. Durante a data, a receita será servida acompanhada por uma taça de vinho branco como cortesia. O prato individual custa R$ 91. Saiba mais: @marialvaoficial.

Drinque especial | Zena

Além de celebrar a cidade, o italiano Zena, do chef Carlos Bertolazzi, comemora seus 14 anos. Para marcar a data, o restaurante oferece uma taça de espumante e lança um novo cardápio de drinques com preparos especiais, entre eles o cítrico Cello Collins (R$ 39) de gim, limoncello, limão-siciliano, açúcar e club soda e o amargo The Right Hand (R$ 49), com rum envelhecido, vermouth tinto, campari e bitter de cacau. A sugestão de principal é o carro-chefe: Gnocchi Zena (R$ 69) com molho de tomates frescos, manjericão e fondue de queijo stracchino. Saiba mais: @zenacucina.

Galeto assado | O Brazeiro

O Brazeiro serve seus tradicionais galetos assados desde 1969 na Vila Mariana. A sugestão para o feriado é o Galeto Assado (R$ 62 / R$ 38 – ½ porção), acompanhado de arroz (R$ 26), feijão (R$ 26) e polenta frita (R$ 33). Saiba mais: @obrazeiro.