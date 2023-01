CCBB prepara mostra especial de Tim Burton para o fim de janeiro; confira

De 25 de janeiro a 26 de fevereiro, o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB) apresenta a mostra “O Cinema de Tim Burton” como forma de homenagear a extensa e influente carreira do cineasta. Ao todo, 42 produções — incluindo filmes, curta-metragens e animações — dirigidas pelo artista estarão em exibição nas telonas. Confira alguns dos títulos selecionados:

“Vincent” (Curta-metragem)

“Edward Mão de Tesoura”

“Os Fantasmas Se Divertem”

“Batman”

“Batman: O Retorno”

“A Noiva Cadáver”

“Alice no País das Maravilhas’ (2010)

“Dumbo” (2019)

Esta será a maior mostra de filmes já realizada em São Paulo dedicada ao cineasta. Além das obras comandadas por Burton, as produções prediletas do diretor (e que inclusive influenciaram alguns de seus trabalhos mais celebrados) também serão exibidas. Estamos falando de longas como “A Pequena Loja de Horrores” (1960), “O Corvo” (1963), “Plano 9 do Espaço Sideral” (1959), entre outros.

Palestras e outras atividades extras

A mostra também promoverá atividades extras e gratuitas para o grande público. Uma delas é o debate “O Estranho Mundo de Tim Burton”, com a participação dos influencers Patrícia e Fábio Gomes, e mediação do curador Breno Lira Gomes. O papo acontecerá no dia 4 de fevereiro, logo após a exibição de “Os Fantasmas Se Divertem”. Quem adquirir ingressos para a exibição do clássico já garante um lugar no debate.

E no dia 11 de fevereiro, a partir das 10h30, será possível acompanhar a masterclass “O Expressionismo no Cinema de Tim Burton”, ministrada pela professora e pesquisadora Laura Loguercio Cánepa. Senhas para conferir a aula serão entregues meia hora antes do início do evento, na entrada do cinema do CCBB.

Já nos dias 28 de janeiro, 04 e 25 de fevereiro, três ações dedicadas à cosplays do universo de Tim Burton tomarão conta do CCBB.

Acessibilidade

Sessões com recursos de acessibilidade (cópia dublada em português, audiodescrição e legenda descritiva) dos filmes “Batman”, “Edward Mãos de Tesoura” e “A lenda do cavaleiro Sem Cabeça” também estarão disponíveis gratuitamente.

Exibição em 35mm

E por último, os aficionados por fotografia terão motivos de sobra para celebrar, já que “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, “A Noiva Cadáver”, “Sweeney Todd” e “Sombras da Noite” ganharão exibições em película 35mm. Para mais informações, acesse o site oficial do CCBB.

Informações gerais (Endereço, horários e preços)

Local : Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico, São Paulo – SP

: Período : 25 de janeiro a 26 de fevereiro

: 25 de janeiro a 26 de fevereiro Horários: De quarta à segunda – Programação completa em breve no site do CCBB

De quarta à segunda – Programação completa em breve no site do CCBB Ingressos : R$10 (inteira) e R$5 (meia) em bb.com.br/cultura e bilheteria do CCBB

bb.com.br/cultura Capacidade : 60 lugares

Funcionamento : Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Mais informações: (11) 4297-0600