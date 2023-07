Dia da Lasanha: 3 receitas para o almoço de sábado

Celebrado em 29 de julho, o Dia da Lasanha é uma data especial que homenageia um dos pratos mais adorados da culinária italiana. A lasanha, conhecida por ser uma verdadeira comfort food, conquistou corações ao redor do mundo devido à sua praticidade de preparo e incrível versatilidade de sabores. Relacionadas Cozinha 3 receitas com peixe para o almoço de domingo Desde a clássica lasanha à bolonhesa, passando por opções vegetarianas recheadas de legumes até ousadas versões com frango desfiado, o Dia da Lasanha oferece uma oportunidade perfeita para se aventurar em novas receitas e agradar a todos os paladares em um delicioso almoço de sábado em família. Para estimular ainda mais a sua criatividade e despertar o desejo de preparar uma refeição caprichada, apresentamos a seguir três irresistíveis receitas de lasanha, garantindo que essa data seja verdadeiramente memorável e saborosa. Confira:

Receita de Lasanha à Bolonhesa

Tempo de preparo: 1h15

*Receita cedida por @produtosquero



Ingredientes

500g de massa de lasanha

500g de carne moída

2 caixas de creme de leite

3 colheres de manteiga

3 colheres de amido de milho

500g de presunto

500 g de mussarela

sal a gosto

2 copos de leite

1 cebola ralada

3 colheres de óleo

2 Sachê de molho de tomate

3 dentes de alho amassados

1 pacote de queijo ralado

Modo de preparo

Cozinhe a massa segundo as orientações do fabricante, despeje em um refratário com água gelada para não grudar e reserve. Refogue o alho, a cebola, a carne moída, o molho de tomate, deixe cozinhar por 3 minutos e reserve. Derreta a margarina, coloque as 3 colheres de amido de milho e mexa. Despeje o leite aos poucos e continue mexendo. Por último, coloque o creme de leite, mexa por 1 minuto e desligue o fogo. Despeje uma parte do molho à bolonhesa em um refratário, a metade da massa, a metade do presunto, a metade da mussarela, todo o molho branco e o restante da massa. Repita as camadas até a borda do recipiente. Finalize com o queijo ralado e leve ao forno alto (220° C), preaquecido, por cerca de 20 minutos.

Receita de Lasanha de Brócolis ao Molho Quatro Queijos

Tempo de preparo: 1h15

*Receita cedida por @produtosquero

Ingredientes

200g de bacon em cubos

1 maço de brócolis picado (inclusive o talo)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 pacote de massa para lasanha pré-cozida (500g)

300g de queijo mussarela fatiado

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 sachê de azeitonas

Para o molho

3 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 litro de leite

Queijo gorgonzola

Requeijão cremoso

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, frite o bacon na própria gordura, mexendo até dourar. Escorra sobre papel-toalha e reserve o bacon e a gordura separados.

Acrescente a azeitona. Para o molho, derreta a manteiga em uma panela, em fogo médio, e polvilhe com a farinha. Frite por 2 minutos, mexendo. Despeje o leite, aos poucos, mexendo até engrossar. Misture o molho quatro queijos, sal, pimenta e noz-moscada. Em uma panela, em fogo médio, na gordura do bacon reservada, refogue o brócolis por 3 minutos. Tempere com sal, pimenta e misture metade do bacon. Em um refratário grande, intercale camadas de molho, de massa, de molho, de refogado e de mussarela, terminando em massa e molho. Polvilhe com parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 45 minutos ou até gratinar. Deixe descansar por 10 minutos e decore com o bacon restante antes de servir.

Receita de Lasanha de Frango Cremoso

Tempo de preparo: 1 hora

*Receita cedida por @produtosquero



Ingredientes

Cheiro-verde e louro a gosto

2 xícaras (chá) de água

2 sachês de molho de tomate

2 colheres (sobremesa) de óleo de soja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 unidade de cebola picada

4 unidades de tomate sem pele e sem semente

1 unidade de peito de frango

1 tablete de caldo de legumes

Para o molho

2 colheres (sobremesa) de amido de milho

1 unidade de cebola ralada

4 xícaras (chá) de leite

1 colher (sopa) de manteiga

1 lata de creme de leite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino em grãos moída a gosto

Montagem

300gr de mussarela

1 pacote de massa de lasanha pré cozida verde ou branca

Modo de preparo

Cozinhe o frango com a folha de louro, o caldo de legumes e depois de cozido desfie. Em uma panela refogue a cebola no óleo e vá adicionando os ingredientes. Depois deixe-o ferver por uns 20 minutos e coloque o cheiro verde por último. Doure a cebola na manteiga, acrescente uma parte do leite e dissolva o amido de milho na outra. Em seguida, acrescente a mistura na panela, acrescente o sal e a pimenta do reino a gosto. Quando abrir a fervura, deixe cozinhar por 5 minutos, apague o fogo e acrescente o creme de leite. Vá intercalando, camadas de molho de frango, massa, molho branco e mussarela, até que acabe todos os ingredientes, deixando o molho branco para última camada. Cubra com mussarela e leve ao forno com papel laminado por mais ou menos 30 minutos e sirva com arroz branco.