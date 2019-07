O jovem chef Lorenzo Ravioli ensina 3 receitas italianas

Quando venceu o MasterChef Júnior, em 2015, aos 13 anos, Lorenzo Ravioli já era um cozinheiro habilidoso. Pudera! O jovem deu os primeiros passos na gastronomia ao lado do pai, Franco Ravioli, e do tio, Roberto Ravioli, donos de restaurantes em São Paulo.

Hoje, aos 17, um dos programas prediletos do adolescente ainda é invadir a cozinha do Empório Ravioli, na Zona Sul da capital, para testar e provar receitas. Foi lá que ele montou este cardápio de férias com pratos clássicos – que, ainda assim, podem ser preparados por crianças acompanhadas de adultos.

“Meus avós vieram de navio da Itália para o Brasil e aqui tiveram os quatro filhos. Meu avô adorava comer bem e, sempre que viajava de volta para lá, trazia uma mala cheia de latas de aliche. Minha avó, mesmo não gostando de cozinhar, fazia pratos incríveis e passou esse talento aos filhos. Na cultura italiana, esse é um ambiente familiar, que abriga todo mundo”, conta Lorenzo.

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

Para estimular os pequenos a encarar as panelas, o jovem sugere receitas que exijam, literalmente, mão na massa, caso do raviolone d’oro. Também apresenta um prato principal e uma sobremesa irresistível.

“Se as crianças souberem cozinhar, ganham autonomia e comem melhor. Claro que isso deve ser feito com supervisão de adultos. Mas, tendo cuidado, dá tudo certo!”

Confira 3 receitas para montar um menu italiano e entreter as crianças:

Bowls, Olaria Paulistana Atelier de Cerâmica; talheres, Amoreira; pano de copa, Utilplast; fundo de madeira, O Velhão

Prato, Atelier de Cerâmica Nelise Ometto; guardanapo, Valencien; fundo de madeira, O Velhão.

Copos, M. Dragonetti; fundo de madeira, O Velhão

Fotos: Lívia Wu | Produção: Florise Oliveira | Concepção visual: Lorena Baroni Bósio

Leia também: 10 receitas de pizza para fazer no inverno

+ 25 receitas fáceis e deliciosas com chocolate

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA