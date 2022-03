Chefs ensinam receitas típicas da gastronomia ibérica

Detentores de duas das melhores gastronomias do mundo, Espanha e Portugal se encontram à mesa quando o assunto é gastronomia ibérica. Unindo as tipicidades de ambos os países, essa culinária rende receitas que se complementam em sabores intensos e pratos fartos.

Muito comuns na Península Ibérica, as tabernas ou tascas ficaram conhecidas por disseminar o hábito de petiscar alimentos típicos acompanhados de um bom vinho. Por aqui, também é possível encontrar espaços que cultivam esse hábito com receitas que levam muito jamón e bacalhau.

O gastrobar Adega Santiago, por exemplo, tem seu cardápio totalmente focado em receitas típicas dos dois países, onde servem tapas e a famosa bacalhoada na lenha. A Taberna 474 também traz um menu com receitas repletas de ingredientes típicos, caso da salada de manchego, feita com queijo manchego – iguaria espanhola elaborada com leite de ovelha. Já o recém-inaugurado Nena Cocina, traz receitas ibéricas preparadas na brasa e também para petiscar, caso das croquetas, crocantes por fora e macias por dentro.

Para quem quiser saborear os sabores dessa gastronomia sem sair de casa, os chefs desses estabelecimentos ensinam três receitas para um almoço de domingo ou para acompanhar um drinque. Confira:

Salada de manchego (Taberna 474)

Ingredientes

Para o molho de romã (rende 1 litro)

1 litro de azeite

Sal a gosto

250 mililitros de melaço de romã

Para a salada

50 gramas de rúcula

50 gramas de alface roxa

70 gramas de mix de cogumelos

30 gramas de queijo manchego em fatias finas

20 gramas de nozes em pedaços

50 mililitros de molho de romã

Modo de preparo

Prepare o molho Em um bowl, junto o azeite, o sal e o melaço e bata com um fouet até obter um molho homogêneo. Prepare a salada Em um bowl, coloque a rúcula, a alface roxa e espalhe o mix de cogumelos por cima das folhas. Adicione o queijo nas laterais, salpique as nozes e finalize com o molho de romã.

Continua após a publicidade

Croqueta ibérica de jamón (Nena Cocina)

Tempo de preparo: 1h30 + tempo de geladeira

Ingredientes

150 gramas manteiga

100 gramas de cebola picada

200 gramas farinha de trigo

2 litros de leite

50 mililitros de azeite

250 gramas de jamón fatiado

10 gramas salsinha picada

10 gramas cebolinha picada

50 gramas tomate picado sem pele e sem semente

30 gramas de sal

15 gramas pimenta-do-reino

Ovo e farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, adicione a manteiga, a cebola e deixe dourar em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e misture com a cebola. Em seguida, em fogo baixo, adicione o leite aos poucos e mexa até formar um creme consistente. Quando levantar fervura, reserve. Em outra panela coloque o azeite, o jamón e deixe dourar em fogo médio. Acrescente a salsinha, a cebolinha, o tomate, o sal e a pimenta. Junte ao creme reservado e misture. Reservar em uma geladeira por 6 horas. Bolear em formato de croquete ou como preferir. Leve os bolinhos ao freezer para que congele completamente. Empane-os congelados no ovo e na farinha de rosca e reserve na geladeira por cerca de 2 horas para descongelar. Frite-os imersos no óleo bem quente por 3 a 5 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Bacalhau na lenha (Adega Santiago)

Ingredientes

350 gramas de cebola em rodelas

150 gramas de tomate em rodelas

350 gramas de batatas cortadas em quatro

60 gramas de pimentão vermelho em rodelas

60 gramas de pimentão amarelo em rodelas

60 gramas de pimentão verde em rodelas

1 1/2 colher (sopa) de feijão branco

15 gramas de azeitonas verdes

20 gramas de alho confitado

2 postas de bacalhau com 250 gramas cada (ou 4 postas de 125 gramas cada)

250 gramas de azeite

1 ovo cozido partido ao meio

15 gramas de azeitonas pretas

1 colher (sopa) de salsinha

Modo de preparo

Em uma assadeira, faça uma base ao fundo com uma camada com metade da cebola, tomate, batata, pimentões, feijão branco, azeitonas verdes e alho confitado. Por cima dessa camada, apoie o bacalhau. Em volta do bacalhau, acomode a outra parte dos legumes, cebola, tomate e pimentões. Regue com quase todo o azeite (reserve um pouco para finalizar) e cubra com alumínio. Leve ao forno à lenha, em temperatura média de 450°C por 15 a 20 minutos, ou no forno combinado a 200°C por 25 a 30 minutos. Com um garfo, teste o cozimento do bacalhau. Retire o alumínio, acrescente o ovo cozido e volte ao forno por 2 a 4 minutos até dourar os legumes. Retire e finalize com azeitona preta, salsinha e o restante do azeite.