Mônica celebra 60 anos com bolo exclusivo de Carole Crema! Aprenda

Em uma parceria inédita com Fischer e a confeiteira Carole Crema, Mauricio de Sousa Produções apresenta uma receita de bolo de maçã em comemoração ao aniversário de 60 anos da personagem Mônica. No vídeo tutorial, que, claro, também conta com a participação da menina mais querida do Brasil, a confeiteira conhecida por suas habilidades culinárias e pelo seu programa de TV Que Seja Doce ensina a receita desenvolvida exclusivamente para a celebração dessa data tão especial.

Segundo Mônica Sousa, diretora-executiva da MSP, a ideia da parceria com a Carole surgiu uma vez que ambas as profissionais têm uma admiração recíproca pelo trabalho uma da outra. “Com uma carreira consolidada com mais de 20 anos, a confeiteira é muito querida e reconhecida entre brasileiros, assim como a personagem, que também conquista fãs a cada projeto. Além de fã da Mauricio de Sousa Produções, vemos nela a figura de uma mulher forte, empoderada e empreendedora. Uma Dona da Rua inata, como a aniversariante!”, pontua.

O passo a passo simples e fácil de seguir resulta em um bolo clássico e delicioso – boatos que Magali já fez a prova! “Quando fui convidada a criar uma receita especial para o aniversário da Mônica, eu quis fazer algo que agradasse, fosse delicioso e ao mesmo tempo fácil de ser reproduzido para que os fãs de todas as idades pudessem colocar a mão na massa e participassem desse momento tão especial” pontua a confeiteira. Vamos aprender?

Bolo de aniversário da Mônica

Ingredientes da massa:

5 ovos inteiros;

150 g de açúcar refinado;

150 g de farinha de trigo;

1 colher de chá de essência de baunilha.

Modo de preparo da massa:

Bata os ovos, as gemas e o açúcar na batedeira, em velocidade alta, até a mistura triplicar de volume. No final, adicione a essência de baunilha. Adicione a farinha cuidadosamente para não perder as bolsas de ar. Primeiro 1/3 da farinha, depois o restante (2/3). Unte e cubra uma forma redonda (de aproximadamente 20 cm de diâmetro e 7 cm de altura) com papel manteiga. Asse a massa em forno pré-aquecido a 180° C por aproximadamente 20 minutos ou até a massa estar seca e levemente dourada. Espere esfriar por completo e corte ao meio para rechear. Reserve.

Ingredientes do recheio:

60 g de manteiga;

1 kg de maçã;

150 g de açúcar;

1 colher de sopa de canela em pó;

50 g de amido de milho;

100 ml de água;

100 ml de suco de limão.

Modo de preparo do recheio:

Descasque as maçãs e não descarte as cascas! Elas serão utilizadas para a calda que irá umedecer o bolo. Pique as maçãs em cubos grandes e leve para uma panela média, com os outros ingredientes. Cozinhe até que as maçãs estejam macias. Reserve e deixe esfriar.

Ingredientes do 2º recheio:

800 g de leite condensado;

300 g de creme de leite uht (1 caixinha e ½);

1 colher de chá de extrato de baunilha.

Modo de preparo do 2º recheio:

Coloque todos os ingredientes na panela e cozinhe, mexendo até desgrudar do fundo. Reserve e deixe esfriar.

Ingredientes da calda (para umedecer o bolo):

Aparas das maçãs (recheio de maçã);

400 ml de água;

250 g de açúcar refinado.

Modo de preparo da calda:

Bata no liquidificador as aparas da maçã e a água. Com a ajuda de uma peneira, coe o líquido e transfira para uma panela. Acrescente o açúcar e ferva em fogo médio por aproximadamente dez minutos ou até ficar encorpada e levemente espessa. Reserve e deixe esfriar.

Ingredientes da cobertura:

1 caixinha de creme de leite para chantilly.

Modo de preparo:

Siga as instruções da embalagem.

Montagem:

Retire uma das partes do bolo já cortada e reserve. Umedeça o bolo com a calda de maçã. Acrescente o Recheio de Maçã e na sequência o Recheio Casadinho. Coloque a outra parte do bolo em cima. Decore com o chantilly da maneira que quiser.

Quer mais detalhes do preparo? Assista o vídeo abaixo. Para saber mais sobre este aniversário tão especial, você pode acessar o hotsite preparado para a data!