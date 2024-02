7 receitas de drinques para o Carnaval 2024

Contagem regressiva para a folia! Já preparou seu estoque de glitter? Pois agora é só esperar para curtir a festa, que em 2024 acontece nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. E quem não perde um bloquinho sabe que os coquetéis já fazem parte da cultura carnavalesca. Todos os anos novos preparos surgem – ou ressurgem – na mixologia para deixar a festança mais animada. E neste ano, o que deve bombar? Separamos aqui 7 receitas de drinques para o Carnaval que prometem ser tendência.

Tendências e receitas de drinques para o Carnaval

O drinque Xeque Mate Tropical, por exemplo, é uma versão tropicalizada da Xeque Mate, bebida que já é uma tendência no Carnaval de rua de São Paulo. O novo sabor traz o coco como ingrediente principal, o que confere um toque de frescor e leveza à bebida.

A caipirinha é um clássico do Carnaval brasileiro, e obviamente não pode faltar. Sua variação popular para este ano é a Caipirinha de Pitaya, receita feita com a fruta tropical que está cada vez mais em alta. A combinação dos dois ingredientes resulta em um drinque refrescante e saboroso.

Já o Aperol Spritz é um drinque clássico italiano refrescante e leve, perfeito para os dias de folia – e por isso nunca sai de moda. A mistura de Aperol, espumante e água com gás resulta em um sabor único e inconfundível.

Abaixo, você confere as receitas de drinques que tem tudo a ver com a data: refrescantes, coloridos e saborosos! Ah, e não se esqueça de aproveitar com moderação.

Receita do drinque Xeque Mate Tropical

Ingredientes

60 ml de Xeque Mate Coco Leve

10 ml de suco de limão

1 colher de chá de mel

Gelo

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Bata vigorosamente por 30 segundos. Coe em um copo longo com gelo. Decore com uma rodela de limão.

Caipirinha de Pitaya

Ingredientes

60 ml de cachaça

1 pitaya madura

1 colher de chá de açúcar

Gelo

Modo de preparo

Retire a casca e as sementes da pitaya. Corte a polpa da fruta em cubos. Coloque a pitaya, a cachaça e o açúcar em um copo com gelo. Macere com um socador até obter um purê. Sirva imediatamente.

Aperol Spritz

Ingredientes

30 ml de Aperol

90 ml de espumante brut

60 ml de água com gás

Gelo

Modo de preparo

Encha um copo com gelo. Adicione o Aperol e o espumante. Complete com a água com gás. Mexa delicadamente e sirva imediatamente.

Caju Amigo

*Receita da Mercearia Amauri

Ingredientes

1 compota de caju (em calda)

15 ml de xarope de açúcar

35 ml de suco de caju concentrado

6 ml de cachaça

30 ml de suco de limão

Gelo o quanto baste

Modo de preparo

Num copo longo coloque o caju em calda, o xarope de açúcar, o suco de caju, a cachaça, o suco de limão e o gelo. Misture com uma colher bailarina, e sirva a seguir.

Rabo de galo

*Receita do restaurante Così

Ingredientes

45 ml de Cachaça Santo Grau Solera Pedro Ximenes

30 ml de Vermouth Carpano Classico Rosso

15 ml de Cynar

15 ml de xarope cupuaçu

3 dashes de bitter de cacau

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no mixing glass, cubra de gelo e gire 25 vezes. Transfira para um copo baixo com um gelo grande e finalize com uma casca de laranja no espeto de bambu. Sirva.

Brasil sour

*Receita do restaurante Cantón

Ingredientes

10ml de licor Curaçau Blue para colocar no fundo da taça

70ml cachaça artesanal

40ml maracujá

25ml sumo de limão

30ml de clara de ovo

30ml xarope de açúcar

Spray de bitter

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes com gelo na coqueteleira, coar duas vezes e servir em uma taça coupe.

Bramble

*Receita do restaurante Loup

Ingredientes

50 ml de Gin Vitória Régia

25 ml de suco de limão

20 ml de xarope simples

20 ml de purê de amoras

Casca de limão siciliano para decorar (perfumar e descartar).

Modo de preparo

Bater os ingredientes ( a exceção do purê de amoras) na coqueteleira com gelo, e servir com dupla de coagem no copo baixo com gelo cubo. Adicionar o purê de amoras por cima de uma camada de gelo picado. Decorar.

