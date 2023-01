Onde comer Bolo de Reis e uma receita para fazer em casa

Tradição da culinária portuguesa, o Bolo de Reis (ou bolo-rei) é uma receita não só cheia de simbologias, mas também resultado da reunião de ingredientes escolhidos a dedo que o fazem tão especial. Entre os elementos característicos dessa sobremesa estão principalmente muitas frutas secas, especiarias, a cobertura açucarada e uma bebida para aromatizar a massa. A tradição diz que o bolo deve conter no seu interior uma “surpresa”: uma fava ou um mimo de metal (como uma moeda) ou porcelana.

Qual o significado do Bolo de Reis?

Na era cristã, a Igreja fez a festa coincidir com a chegada dos Reis Magos, no dia 6 de janeiro. Ao passar dos anos, a tradição evoluiu e daí surgiu o hábito de colocar uma moeda de ouro dentro da massa, com a intenção de sortear um felizardo. Como opção mais econômica, a moeda foi substituída por uma fava e essa, por sua vez, deu lugar à fava de cerâmica, como é utilizada até hoje.

Em relação ao visual do doce, sua forma redonda com furo central vem com a ideia de remeter a uma coroa; já a casca dourada simboliza o ouro; as frutas secas e cristalizadas representam a mirra; e, por fim, o aroma da receita representa o incenso.

Já a Galette des Rois, como é chamada na França, remonta à festa pagã romana Saturnália, que ocorria ao final de dezembro e celebrava Saturno e o Sol, reunindo a todos em torno de uma torta redonda folhada, simbolizando o sol. A festa marcava um momento de inversão de papéis sociais, em que escravos que tirassem a fava escondida no recheio tornavam-se deuses e poderiam mandar em seus senhores, mesmo que por um dia.

Onde comer Bolo de Reis?

Quem quiser matar a vontade de provar a receita pode recorrer a alguns estabelecimentos em São Paulo que trazem o Bolo de Reis no cardápio durante a data.

Um exemplo é o La Casserole (@lacasserole1954), que serve a Galette des Rois (versão francesa do bolo) por R$ 49,00 – de sexta à domingo, ou até que as unidades acabem. A torta, uma das grandes tradições culinárias francesas, é feita para comemorar o Dia de Reis (ou Épiphanie, em francês) em 6 de janeiro.

Diferentemente da receita portuguesa, a massa nessa versão é folhada e crocante. Já o recheio recebe um creme de amêndoas delicado e aveludado. Conforme mandam os costumes, a torta traz em uma de suas fatias uma “fava real” de cerâmica. Na tradição francesa, quem encontra a fava em seu pedaço torna-se “rainha ou rei por um dia”. Já no La Casserole, quem encontrar a fava é presenteado com um almoço.

Já para celebrar em casa, a padaria Na Fila do Pão (@na.filadopao) compartilha sua versão do bolo. A receita de Diêgo Penido pode ser preparada na batedeira, mas a farinha de trigo deve ser, preferencialmente, incorporada à mão – caso prefira fazer na batedeira, bata de forma lenta para evitar a formação de glúten. Veja o passo a passo a seguir.

Bolo de Reis (receita cedida pela padaria Na Fila do Pão)

Tempo de preparo: 40 minutos

Ingredientes

200g de manteiga

½ xícara de açúcar mascavo

4 ovos

1 e ½ xícara de farinha de trigo

40g de conhaque

1 xícara de uvas passas

½ xícara de damasco picado em cubos

1 xícara de nozes picadas

½ xícara de cranberry

Raspas de 2 laranjas

1 colher (sopa) de canela

½ colher (sopa) de sal

½ colher (sopa) de fermento

Modo de preparo

Para começar, bata a manteiga e o açúcar mascavo até que se forme uma pasta homogênea para que, na sequência, sejam adicionados os ovos, um a um. Agora, com os ingredientes já bem misturados, adicione também a farinha de trigo e o conhaque. Novamente, garanta que esteja tudo bem misturado. Inclua na mistura as uvas passas, o damasco, as nozes, o cranberry e as raspas de laranja. Nesse momento, a massa deve se tornar mais densa e ganhar um aspecto mais escurecido. Para finalizar, adicione o fermento e porcione a massa em fôrmas inglesas pequenas ou em uma fôrma redonda com furo no meio. Feito isso, leve as fôrmas ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Obs.: separe parte das frutas para que seja feita a decoração dos bolos depois de assados. Espere esfriar e desenforme. Está pronto!