Quentão e vinho quente: aprenda a fazer em casa

Celebrada no friozinho do mês de junho, a Festa Junina traz alguns dos quitutes mais aguardados do ano. E além de muito milho, pipoca, pinhão e amendoim, não podem faltar as clássicas bebidas: vinho quente e quentão.

As duas bebidas são especiais porque, além de ajudar a esquentar o corpo no inverno, têm sabores inconfundíveis. Incrementadas com muitas especiarias e até frutas, como a maçã, elas são fáceis de fazer. Ambas são opções saborosas e a escolha entre as duas fica por conta do seu gosto pessoal e preferências.

Quentão x Vinho quente: quais as diferenças?

Embora tenham algumas semelhanças, existem diferenças entre as duas bebidas. No geral, as principais estão a base da bebida (cachaça versus vinho tinto) e as especiarias utilizadas. Saiba mais sobre cada uma:

Quentão: O quentão é uma bebida típica das festas juninas no Brasil, especialmente na região sul. É uma bebida quente e alcoólica. A base do quentão é uma mistura de água, açúcar e especiarias, como cravo, canela e gengibre. Tradicionalmente, é adicionada cachaça à mistura para dar o sabor alcoólico característico do quentão. No entanto, em algumas receitas podem usar outras bebidas alcoólicas, como vinho tinto ou conhaque.

Vinho quente: O vinho quente também é uma bebida quente e alcoólica, mas a sua base é o vinho tinto. Para prepará-la, basta aquecer o vinho tinto com açúcar e especiarias, como cravo, canela e casca de laranja. Assim como o quentão, o vinho quente é servido quente em taças ou copos. A combinação de vinho tinto com especiarias dá um sabor único.

Receita de vinho quente fácil

Ingredientes

1 garrafa de vinho tinto (750 ml)

2 maçãs médias (preferencialmente, variedades mais doces, como Gala ou Fuji)

1/2 xícara de açúcar (ou a gosto)

1 laranja (casca)

8 cravos-da-índia

2 paus de canela

Modo de preparo

Lave bem as maçãs e corte-as em fatias. Não é necessário remover a casca ou as sementes. Em uma panela grande, despeje o vinho tinto e adicione o açúcar. Adicione as fatias de maçã, a casca de laranja, os cravos-da-índia e os paus de canela à panela. Leve a panela ao fogo médio-alto e deixe o líquido aquecer, mas não ferver. Mexa ocasionalmente para dissolver o açúcar. Assim que o vinho estiver aquecido e o açúcar dissolvido, reduza o fogo para baixo e deixe a mistura infusionar por cerca de 15-20 minutos. Isso permitirá que os sabores se misturem ao vinho e que as maçãs amoleçam ligeiramente. Retire a panela do fogo e coe o vinho quente para remover as especiarias e as maçãs. Sirva o vinho quente em taças ou copos aquecidos.

Receita de quentão fácil

Ingredientes

1 litro de água

1 xícara de açúcar

4 rodelas de gengibre fresco

4 cravos-da-índia

2 paus de canela

Casca de 1 laranja (sem a parte branca)

1 garrafa de cachaça (750 ml)

Modo de preparo

Em uma panela grande, adicione a água, o açúcar, o gengibre, os cravos-da-índia, os paus de canela e a casca de laranja. Leve a panela ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente para dissolver o açúcar e liberar os sabores das especiarias. Após os 10 minutos, adicione a cachaça à mistura. Se preferir um quentão menos alcoólico, você pode reduzir a quantidade de cachaça ou adicionar mais água. Continue aquecendo a mistura por mais alguns minutos, mas não deixe ferver. Mexa delicadamente para misturar os ingredientes. Quando estiver bem quente e aromático, desligue o fogo e está pronto para servir.

Para servir, coloque o quentão em canecas ou copos próprios para bebidas quentes.

Receita de quentão com especiarias

*Receita cedida pela consultora Bettina Orrico

Ingredientes

2 xícaras de açúcar

2 paus de canela

10 cardamomo quebrados (use a ponta da faca)

2 anis-estrelados

1 pedaço de gengibre (tamanho médio)

2 laranja-da-baía, com casa, fatiadas

1 litro de aguardente

Modo de preparo

Em uma panela grande, em fogo médio, misture o açúcar, a canela, o cardamomo, os anises e o gengibre. Cozinhe, mexendo, até o açúcar caramelizar. Adicione a laranja, a aguardente e 1 ½ litro de água. Deixe ferver por 20 minutos. Sirva logo.

Receita de vinho quente com caju

*Receita cedida pela consultora Bettina Orrico

Ingredientes

6 unidades de caju, sem casca, cortados em cubos

Suco de 3 laranjas

1 garrafa de vinho tinto seco (750 mililitros)

1 xícara de açúcar

2 paus de canela

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, ferva todos os ingredientes por 15 minutos. Sirva logo e consuma no mesmo dia.