Receita de pudim de pistache com caramelo salgado

Pudim é uma das sobremesas mais tradicionais na mente dos brasileiros quando o assunto é uma boa sobremesa. Mas ele não precisa ser sempre apenas de leite condensado: a chef Mônica Mallet ensina que é possível preparar um pudim de pistache que, quando chegar à mesa, vai surpreender, pois também leva caramelo salgado.

“O caramelo salgado combinado com o pudim acentua o paladar. É um sabor inesquecível e além de tudo, é muito fácil de ser feito”, diz a chef, de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Veja o passo a passo:

Receita de pudim de pistache

Ingredientes

Pudim

1 lata de leite condensado

350ml de leite

4 ovos

350g de pasta de pistache

Caramelo

2 xícaras (chá) açúcar

1/2 xícara (chá) de creme de leite

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Coloque em um liquidificador todos os ingredientes do pudim e bata até ficar um creme homogêneo. Em seguida, asse em banho-maria por cerca de 20 a 30 minutos a 180ºC. Deixe na geladeira por pelo menos 3 horas antes de desenformar e servir.

Uma dica para desenformar o pudim com facilidade é aquecer o fundo da forma rapidamente na chama do fogão ou em banho-maria.

Para o caramelo, coloque na panela o açúcar e mexa até dissolver. No ponto de bala, misture o creme de leite e o sal e desligue o fogo. Sirva junto ao pudim.

