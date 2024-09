Como fazer gratinado de aipim de forma deliciosa e criativa

Modo de Preparo

No liquidificador, bata o aipim e o leite para fazer o purê. Leve ao fogo brando, mexendo sem parar. No final acerte o sal, coloque a manteiga e reserve.

Coloque o purê numa travessa refratária e salpique o queijo ralado. Leve ao forno a 180ºC por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, puxe o alho no azeite e acrescente o marisco, acertando o sal. Adicione o molho reservado e finalize com pimentões e cubos de abacaxi.

Deixe ferver e, na hora de servir, retire o purê gratinado, o regando com o molho de mariscos. Finalize com os cubos de coco fresco e as folhas de espinafre. Acrescente a pimenta do reino moída na hora. Está pronto!