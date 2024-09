O sanduíche de pernil no pão francês é um dos clássicos lanches à venda em volta dos estádios de futebol pelo Brasil. Mas quem disse que é preciso se deslocar até um deles para saboreá-lo? Você pode fazer em casa, e esta receita rende 15 sanduíches – o suficiente para alimentar a família inteira ou receber bem os amigos. Anote e prepare!

Receita de sanduíche de pernil no pão francês

Ingredientes

Marinada

2kg de pernil suíno

Suco de 4 laranjas

1 lata de cerveja preta (350ml)

Suco de 2 limões

6 dentes de alho

2 cebolas

½ maço de salsinha

2 colheres (sopa) de sal (30g)

Finalização

2 colheres (sopa) de óleo de Girassol (30ml)

2 cebolas picadas em tiras

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 colher (chá) de páprica doce (5g)

15 pães franceses

4 colheres (sopa) de mostarda (60g)

Preparo:

Coloque o pernil em um recipiente grande. Bata todos os outros ingredientes da marinada no liquidificador. Coloque a mistura sobre o pernil e deixe marinando 6 horas na geladeira. Passado esse tempo, coloque o pernil junto com a marinada em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 160°C por 90 minutos.

Depois que o pernil estiver pronto, coloque o óleo em uma frigideira, salteando as cebolas e os pimentões. Fatie o pernil em pequenos pedaços finos, adicione-o na refoga e tempere com a páprica. Sele os pães franceses e passe uma leve camada de mostarda. Recheie com as fatias de pernil e sirva.

*Receita cedida pela Soya

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.