Receita de Natal: camembert frito com mel é opção de entradinha

Com a chegada do Natal, já é momento de pensar sobre as receitas imperdíveis para uma ceia saborosa. Além dos clássicos, como peru e tender, que tal preparar este ano uma receita criativa com camembert?

De preparo fácil, a receita com queijo impressiona à mesa e traz um mix de texturas. Quem ensina o passo a passo desse camembert com mel de trufas é a chef Bruna Leite, do bistrô Petit Petit.

Receita de camembert frito com mel de trufas

*Receita cedida pela chef Bruna Leite, do Petit Petit



Ingredientes

1 queijo camembert pequeno (125 gramas)

1 ovo batido com garfo

8 colheres (sopa) de farinha de rosca

1 colher (sopa) de óleo de canola

2 colheres (sopa) de manteiga

Mel de trufas a gosto

Modo de preparo

Passe o queijo no ovo batido e depois na farinha de rosca para empanar. Em uma frigideira funda, coloque o óleo de canola e a manteiga para esquentar. Frite o queijo já empanado até dourar de todos os lados, sempre em fogo baixo. Sirva quente com o mel de trufas ao lado, acompanhado de torradinhas ou pão italiano. Cada porção é ideal para duas pessoas.

