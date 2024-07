Dia da lasanha: Chef ensina a fazer uma lasanha caseira deliciosa

Quem gosta de uma boa lasanha tem uma desculpa perfeita para comer esse prato nesta segunda-feira: 29 de julho é o Dia da Lasanha! Mas ao invés de comprar a de caixinha no supermercado, que tal fazer do zero em casa, da massa à finalização? O chef Fernando Couto, da Confraria do Sabor em Campos do Jordão (SP) , ensina a receita.

A massa precisa apenas de dois ingredientes: ovos e semolina. “Inicialmente, faça um ‘vulcãozinho’ com a semolina e coloque os ovos com as gemas. Vá misturando com a mão. Quando estiver homogênea, leve à geladeira por uma hora. Em seguida, sove até ficar perfeitamente lisa. Pode ser no cilindro, se preferir”, diz o chef à CLAUDIA.

Uma das primeiras dúvidas que surge é se é preciso cozinha-la antes de levar ao forno. “Eu prefiro cozinhar por 6 minutos, acho que ela fica mais suculenta. Mas não adicione azeite a água para não fechar os poros da massa”, alerta. Se sobrar, ela pode ser congelada por até três meses.

Feito isso, vem outra dúvida recorrente: qual a ordem da montagem? “Eu começo pelo ragu, depois a massa, depois o molho branco. Você pode colocar massa, ragu, massa e para finalizar, um queijo especial para gratinar por 15 minutos no forno a 200ºC. Como a massa foi pré-cozida, dificilmente ficará seca”, diz o chef. Bom apetite!

Continua após a publicidade

Receita de lasanha bolonhesa clássica

Ingredientes

3 dentes de alho amassados

2 colheres (sopa) de óleo

1/2 kg de carne bovina moída

2 xícaras de purê de tomate

1 colher (sopa) de salsa (ou salsinha) picada

2 sementes de erva-doce

1 colher (sopa) de cebolinha-verde picada

500 gramas de massa de lasanha

1 colher (sopa) de azeite de oliva

300 gramas de queijo muçarela em fatias

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Em uma panela, frite o alho no óleo até dourar.

Junte a carne moída e cozinhe, mexendo de vez em quando, até que fique macia.

Acrescente o purê de tomate, a salsinha, as sementes de erva-doce e a cebolinha verde.

Continua após a publicidade

Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar até formar um molho espesso.

Se necessário, adicione 1/3 de xícara de água para não secar muito.

Enquanto isso, cozinhe a massa da lasanha aos poucos em água fervente com o azeite e sal.

Continua após a publicidade

À medida que for cozinhando, vá colocando em uma assadeira com água fria.

Em uma forma refratária grande (ou em duas médias), alterne camadas da massa cozida, do molho e da mussarela, terminando com o molho.

Polvilhe com queijo parmesão ralado e leve ao forno quente, a 200 ºC, preaquecido, por cerca de 40 minutos.

Continua após a publicidade

Sirva em seguida.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.