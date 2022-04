Lançamentos de Ovos de Páscoa que surpreendem no sabor

A Páscoa 2022, celebrada no próximo domingo (17), terá um sabor especial. Além de ser uma festividade que reúne a família e os amigos para bons momentos, a data vai ser, finalmente, celebrada após as restrições de distanciamento social impostas por conta da pandemia de Covid-19. Sendo assim, merece ser muito comemorada – e o chocolate não pode faltar! De produções caseiras a grandes marcas, os lançamentos de Ovos de Páscoa para este ano prometem sabores bem diferentes e de dar água na boca.

O doce de leite chega em alta nos recheios, assim como sabores de sobremesas famosas, como a banoffee. Nesta Páscoa tem ainda ovo vegano e muitos sabores brasileiros, incluindo tapioca com limão e um mix de manga, abacaxi e maracujá.

Abaixo você confere os principais lançamentos para a Páscoa 2022:

1) Ovo Recheado de Colher, da Brigaderia, chocolate ao leite recheado de brigadeiro, disponível nos sabores ao leite, leite Ninho e Nutella e bolo de cenoura, R$ 120 (320g)

2) Ovo Quebra-Quebra de Frutas Tropicais, da Dengo, com frutas da Mata Atlântica (manga, abacaxi e maracujá) e chocolate 36% cacau, R$ 109,90 (260g)

3) Ovo Repleto Pão de Mel, da Kopenhagen, com chocolate amargo e recheio de biscoito sabor pão de mel e doce de leite e coberto com chocolate ao leite e confeitos, R$ 132,90 (307g)

4) Ovo de chocolate ao leite com recheio de amendoim, da Danke, R$ 49,90 (200g)

5) Ovo Noz Pecan & Doce de Leite, da Ofner, de chocolate ao leite com recheio de doce leite e nozes pecan agridoce, R$ 139 (400g)

6) Ovo Dreams Banoffee, da Cacau Show, de chocolate ao leite e chocolate branco com casca recheada de banoffee, R$ 79,90 (400g)

7) Ovo Birthday Cake, da Creamy Patisserie, com casca de chocolate belga ao leite, camadas de massa de chocolate com cacau 100%, buttercream de baunilha, crumble de chocolate e granulado colorido, R$ 125 (280g)

8) Ovo Matchá Gold, da Hanami Confeitaria, com chocolate de matchá recheado de ganache cremosa de yuzu e geleia de morango decorado com uma folha de ouro, R$ 149 (450g)

9) Ovo de Alfajor, da Havanna, de chocolate ao leite recheado de Dulce de Leche e Alfajor de chocolate com cobertura de chocolate amargo, R$ 123 (630g)

10) Ovo Dondolino, da Lindt, de chocolate ao leite com pedaços de avelã, R$ 349,90 (700g)

11) Ovo de Páscoa Ferrero Rocher Dark, R$ 83,59 (preço sugerido, 225g)

12) Ovo Repleto 4 Clássicos, da Kopenhagen, com Língua de Gato e recheio de Lajotinha, marshmallow e cobertura de Chumbinho, R$ 132,90 (270g)

13) Ovo Quebra-Quebra Limão com Tapioca, da Dengo, de limão com tapioca e chocolate branco 40% cacau, R$ 119,90 (260g)

14) Ovo Bendito Cacao Dedo de Deus, da Cacau Show, de chocolate 67% cacau vegano, R$ 59,90 (200g)

15) Ovo Jabuticaba e Castanhas, da Gallette Chocolates, com chocolate ao leite 40% cacau e casca recheada de ganache de jabuticaba, R$ 110 (300g)

16) Ovo Chocottone, da Casa Bauducco, com chocolate e um recheio de massa de Chocottone, R$ 61,90 (260g)

17) Ovo Crostado de Nuts e Flor de Sal, do Empório Santa Maria, um mix de pistache, castanha-de-caju e castanha-do-Pará formam uma crosta crocante para o tradicional ovo ao leite, R$ 149,90 (300g)

18) Ovo Limonê, da Biscoitê, feito com chocolate meio amargo, recheado com ganache de limão-siciliano e pedaços do biscoito, R$ 129,90 (400g)

19) Ovo Ninho, da Pati Piva, com ninho feito à mão com fios de chocolate e ovinhos de chocolate branco, sobre uma meia casca de ovo recheada de brigadeiro, R$ 330 (800g)