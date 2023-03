6 lugares para pedir marmitas de comida saudável

Até mesmo para quem ama cozinhar e aprender novas receitas, tem dias que fica impossível lidar com todas as tarefas e ainda preparar as refeições – principalmente para quem trabalha fora. E é por isso que houve um boom na criação de empresas que oferecem marmitas prontos para consumo.

Mas engana-se quem pensa que essas marcas de delivery são sinônimo apenas de marmita congelada com ingredientes ultraprocessados. É claro que também existem essas opções, mas separamos aqui algumas para quem quer priorizar uma alimentação mais leve e o mais saudável possível – sem deixar de lado a praticidade.

Abaixo, você conhece 6 lugares que oferecem marmitas e ingredientes pronto para o consumo, com opções sem glúten, orgânicas, vegetarianas e tantas outras dietas e estilos de vida saudável. Confira:

2 Marias Orgânicos

A 2 Marias Orgânicos vem com a proposta não só de oferecer produtos saudáveis, mas também orgânicos em suas marmitas congeladas. As receitas são elaboradas por nutricionistas e os ingredientes adquiridos de pequenos produtores – a empresa tem premissa de desperdício zero por meio do aproveitamento integral dos alimentos. Entre as opções estão os kits saudáveis orgânicos para almoço e jantar (R$ 914,63 para 14 dias), o kit detox orgânico (R$ 781,77 para 10 dias), além de kit pós-treino. Há ainda no menu opções para petiscar, como a coxinha de batata-doce recheada com frango (R$ 11,55) e bolinho de abóbora com carne desfiada e queijo (R$ 10,49 ). Veja mais informações aqui.

Mawi

A Mawi traz um menu com opções saudáveis, mas sem fugir de sabores clássicos. O cardápio traz, por exemplo, a feijoada light (R$ 21,85) e a carne louca com purê de mandioquinha (R$ 21,85). Há também preparos sem glúten, como a torta de frango cremoso com requeijão e milho (R$ 23,90) e torta de palmito vegana (R$ 23,90). Os kits de marmitas podem ser personalizados de acordo com a necessidade do cliente, que também pode optar por kits com refeições já montadas para 6 ou até 18 dias. Além disso, um dos pilares da marca é a preservação do meio ambiente, sendo assim, compensam 100% o impacto à natureza reciclando todos os resíduos com uma empresa de reciclagem. Veja mais informações aqui.

Elisa Jardim – Cozinha de Verdade

Criado pela chef goiana Elisa Jardim, o projeto Cozinha de Verdade apresenta opções de delivery de comida natural, prometendo receitas sem ultraprocessados, gordura ou óleo. Um diferencial da marca é que as receitas são oferecidas frescas, e não congeladas. Sócia há sete anos do Panna Cotta, restaurante onde já trabalha sua culinária saudável, Elisa propõe menus personalizados para cada cliente, com base nas restrições e gostos pessoais. Veja mais informações aqui.

Liv Up

Uma das mais populares empresas de marmitinhas prontas, a Liv Up tem opções de refeições de preços diversos, como o Falafel, arroz de jasmim com cebolinha e castanha de caju, purê de abóbora low carb (R$ 25). Há também pratos de inverno para esquentar, como o creme low carb de abóbora com gengibre (R$ 14,50). Há ainda kits, como o “Sem Carne Vermelha”, em que sete refeições saem por R$ 220,80. A marca é parceira de agricultores familiares e todo alimento que é gerado na fábrica é compostado e é feita a separação de embalagens, resíduos plásticos e papel para a reciclagem. Veja mais informações aqui.

Sob Medida

A Sob Medida, comandada pela chef e nutricionista Joana Jakobowicz, nasceu com a proposta de trazer marmitas balanceadas e focadas em uma alimentação saudável e prática: dentre as opções há kits de emagrecimento, como a Power 10 dias (R$ 720). A marca oferece também atendimento com uma equipe de nutricionistas, em que os profissionais montam juntos ao cliente um cardápio de acordo com gostos e necessidades. Veja mais informações aqui.

Pratí

A Pratí traz não só marmitas, mas um acompanhamento com profissionais para quem busca melhorar os hábitos alimentares. No clube de assinaturas da empresa (que pode ser semanal, quinzenal ou mensal), um profissional orienta o consumidor durante a compra, o ajudando a escolher a alimentação que mais se adequa ao perfil: seja para emagrecer ou se alimentar de forma mais saudável. O cardápio tem opções de lanches, como o pão de queijo Fit (R$ 8,90), bolinho de quinoa com queijo (R$ 8,90) e dadinhos de tapioca com parmesão (R$ 8,20), e também refeições completas, como a fraldinha argentina e batata rústica com alecrim (R$ 28,80). Entre os kits está o de massa magra, elaborado para melhorar a forma física (R$ 294), e o de emagrecimento para sete dias (com três refeições por dia), por R$ 274,39. Veja mais informações aqui.