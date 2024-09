Como preparar o exótico e delicioso cachorro-quente coreano

Você sabia que na Coreia o cachorro quente é bem diferente do preparado no Brasil? O hot dog coreano, que você já pode ter visto em doramas ou durante um passeio pelo bairro da Liberdade, em São Paulo, conta com a salsicha empanada e servida no palito. A seguir, você aprende a receita para preparar o lanche em casa e surpreender a família!

Receita de Hot Dog Coreano

Ingredientes

8 salsichas

8 fatias de mussarela

1 xícara (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 ovo

1 colher (sopa) de açúcar

1 pitada de sal

Farinha de pão ou farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

8 palitos de churrasco ou hashi

Modo de preparo

Coloque a salsicha para ferver por três minutos, depois escorra e reserve. Em uma vasilha, ponha a farinha, o leite, o ovo, o fermento, o açúcar e o sal, misturando bem com um fouet até a massa ficar sem nenhum grumo.

Bote a massa em um prato, espete as salsichas nos palitos e enrole uma fatia de mussarela em cada uma. Cubra a salsicha completamente com a massa e passe na farinha, apertando levemente com a mão para modelar.

Frite em óleo a 160°C até ficar dourado (se necessário, utilize um termômetro para medir a temperatura do óleo). Depois, escorra em um papel toalha. Está pronto! Sirva acompanhado de catchup e mostarda.

*Receita cedida pela Água Doce Sabores do Brasil

