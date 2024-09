Dia do cachorro-quente: 7 restaurantes para comer os hot dogs mais diferentões

O cachorro-quente faz tanto sucesso pelo mundo que existe até um dia em sua homenagem: 9 de setembro. E a criatividade não para, deixando a salsicha, ou até o pão, para escanteio: em alguns estabelecimentos, esses ingredientes são substituídos por frutos do mar ou donuts, respectivamente, gerando combinações até então improváveis de se pensar – porém ótimas ao paladar.

Confira onde comer 7 cachorros-quentes diferentões:

Notorious Fish

O Notorious Fish, no Baixo Pinheiros, em São Paulo, tem o famoso Choripolvo – um sanduíche com tentáculo de polvo na chapa no lugar da salsicha, acompanhado de chimichurri e aioli, servido na baguete francesa (R$ 65,00). Para acompanhar, drinks autorais e cervejas artesanais.

Notorious Fish

Onde: Rua Padre Carvalho, 123, Pinheiros.

Quando: Segunda a quinta, das 12h00 às 15h00 e das 18h30 às 23h00 | Sexta e sábado, das 12h00 à 23h30 | Domingo, das 12h00 às 22h00.

Informações: no Instagram

Komah Bakery

A Komah Bakery, na Vila Madalena, tem a proposta de apresentar aos paulistanos novos sabores coreanos. O Sausage (R$ 23,00) versão de cachorro-quente lá, é um pão assado e recheado com salsicha, relish (condimento semelhante ao picles) de pepino e repolho com maionese e mostarda karashi.

Komah Bakery

Onde: Rua Girassol, 273, Vila Madalena

Quando: Terça a sexta-feira, das 10h00 às 17h00 | Sábados e domingos, das 10h00 às 16h00

Informações: (11) 94259-1437 ou no Instagram

Continua após a publicidade

Câmara Fria

No andar superior do Bar Original, em Moema, fica o speakeasy Câmara Fria. No ambiente rústico e industrial com ar descolado há o sanduíche CF Dog (R$ 38,00), um cachorro-quente de salsicha defumada na massa de pizza, com molho de tomate levemente apimentado, cheddar inglês, bacon, relish de pepino e mostarda escura.

Câmara Fria

Onde: Rua Graúna, 137, Moema

Quando: Terça e quarta, das 18h00 à 0h00 | Quinta, das 18h00 à 1h00 | Sexta e sábado, das 18h00 às 2h00

Informações: (11) 2299-5336 ou no Instagram

Rão Burguer

Com unidades no Rio de Janeiro, São Paulo e São José dos Campos (SP), a hamburgueria artesanal Rão Burger aposta no Rão Dog Bacon (a partir de R$ 26,90), uma releitura do tradicional cachorro-quente de linguiça servido no pão baguete com rabanada, requeijão, bacon fatiado, cebola crispy e maionese alho confitado). Também é oferecido o Hot Dog Prensadão (a partir de R$ 22,90), servido em um pão baguete rabanada acompanhado de linguiça fina, queijo coalho, molho barbecue, cebola crispy e orégano.

Rão Burguer

Onde: endereços no site

Informações: no Instagram

Hospedaria

Vai um cachorro-quente de lula? É o que oferece o Hospedaria, com unidades na Mooca e no Itaim Bibi. O Sanduba de Lula (R$ 55,00) leva lula empanada, maionese de alho feita na casa e vinagrete de feira, servido no pão semi italiano. O acompanhamento pode ser um mix de folhas ou batata frita.

Continua após a publicidade

Hospedaria

Onde: Rua Borges de Figueiredo, 82, Mooca, e Rua Clodomiro Amazonas, 216 – Itaim Bibi, São Paulo

Quando: Segunda, das 12h00 às 15h00 | Terça a quinta, das 12h00 às 15h00 e 18h00 às 22h00 | Sexta a sábado, das 12h00 às 22h30 | Domingo, das 12h00 às 17h00

Informações: (11) 2291-5629 (Mooca) e (11) 3168-7291 (Itaim Bibi) ou no Instagram

Gastrobar 011

Já imaginou um cachorro-quente de lagosta? No mezanino do L´Hotel PortoBay, em São Paulo, está o Gastrobar 011, onde é possível provar o Lobster Roll (R$ 45,00), feito com brioche longo, lagosta, maionese amanteigada, salada de maçã verde e aipo.

Gastrobar 011

Onde: Alameda Campinas, 266, Jardim Paulista

Quando: Segunda a sexta, das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h30 | Sábados, domingos, feriados e emendas de feriados, das 13h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h30.

Informações: (11) 2183-0500 ou e-mail

Dóffee Dog

No Sul do Brasil, outras ousadias com o cachorro-quente acontecem – caso do Dóffee Donuts & Coffee, que decidiu colocar no cardápio o Dóffee Dog, uma releitura do cachorro-quente que troca o pão pela massa de donuts da casa. Nesta segunda-feira (9), o produto estará em promoção, custando R$ 9,90 (com salsicha) e R$ 12,90 (com duas salsichas). O sanduíche, disponível nas 19 lojas da rede no Paraná e Santa Catarina, é coberto com queijo parmesão maçaricado e creme de milho.

Dóffee Dog

Endereços: no site

Informações: no site

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.