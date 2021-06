Helena Rizzo é a nova jurada do MasterChef: “Aqui é dez vezes pior!”

O MasterChef Brasil se prepara para lançar mais uma temporada cheia de novidades. Além de retornar ao formato original com apenas um ganhador, o reality show gastronômico, está a estreia da chef Helena Rizzo como jurada, após a saída de Paola Carosella.

Apesar da estreia como jurada, essa não é a primeira vez que Helena pisa no estúdio do MasterChef. Na terceira temporada, ela foi convidada para lançar um desafio para os participantes: uma prova com abóbora, berinjela, beterraba, cebola, mandioca e pupunha. No programa, ela deu uma aula sobre gastronomia e preparou um ceviche de caju.

Entretanto, voltar como jurada, segundo a chef, é uma experiência bem diferente. “Quando fiz a participação não esperava, estava com uma bebê pequena, não imaginava, mas adorei participar. Quando a Paola [Carosella] anunciou sua saída, algumas pessoas começaram a me marcar e falar: ‘Vai!’, e eu pensei: ‘Será? Por que não?'”, revelou Helena durante coletiva de imprensa nesta terça (29), em que foram revelas as novidades da oitava temporada do MasterChef.

“Resolvi topar esse desafio, essa aventura. O que me surpreendeu é que o que a gente vê no programa, a gente sente. Essa tensão, esse clima de pegando fogo… E vou dizer que aqui é dez vezes pior! O bicho pega mesmo, a gente se envolve com a tensão das pessoas que estão cozinhando, é muito forte isso aqui dentro. É bem diferente, não imaginava que fosse tanto”, revela.

Já sintonizada com os colegas jurados, Helena também arrancou elogios da apresentadora Ana Paula Padrão durante a coletiva. “A Helena tem um astral, uma aura, uma coisa de humor que é muito interessante e que eu não conhecia. Não só no estúdio, mas nos corredores. Mesmo que for de madrugada a Helena está sempre tranquilona, feliz, sorrindo, cantando – ela canta muito!”, conta a apresentadora em tom divertido.

Melhor chef do mundo

A chef gaúcha, que entra para o time ao lado de Henrique Fogaça e Erick Jacquin, hoje está no comando do restaurante Maní, em São Paulo, que já foi eleito o segundo melhor da América do Sul, atrás apenas de Alex Atala, pela revista britânica Restaurant. Em 2014, Helena foi eleita a melhor chef mulher do mundo pela mesma publicação.

“A cozinha sempre humaniza, tem essa conexão com um todo, com a terra, com o fazer para as pessoas. Para mim a cozinha sempre foi uma ferramenta de aterrar e de viver o presente. Fazer isso com dedicação amor e atenção é muito bom. Acho que fazer um programa, pra gente que está sempre na cozinha, é quase um refresco, um desafio também, claro, mas tem o lado de fazer algo diferente, se afastar um pouco pra olhar de fora.”

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia em 6 de julho, às 22h30, no canal Band.