Festival reúne pizzarias de SP com criações especiais

Para marcar o Dia da Pizza, comemorado mundialmente em 10 de julho, São Paulo recebe a 3ª Giornata della Pizza, evento que celebra os preparos clássicos e ingredientes de origem italiana. A iniciativa do festival é da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura (Italcam).

O evento acontece de 10 a 16 de julho e as casas participantes cumprem duas regras básicas: trabalhar com massa feita com farinha italiana e incluir coberturas com alguns ingredientes provenientes do país.

Ao todo, são 15 pizzarias que participam do roteiro na capital e no interior de São Paulo – incluindo as cidades de Indaiatuba, São José dos Campos, Mirandópolis, Campinas, Barueri, Arujá, Jundiaí, Bertioga, São Caetano e Sorocaba. Todas vão servir a iguaria com técnica e ingredientes “Made in Italy”.

Com massa fina e borda alta, a pizza napolitana é Patrimônio Imaterial da Unesco desde 2017. Além dela, outras versões também apreciadas na Itália são encontradas no cardápio da 3ª edição do evento, como a pizza alla romana, em formato quadrado, e a pizza al taglio, em fatias.

Quanto aos sabores, as participantes devem oferecer a mais tradicional das pizzas, a margherita (feita com tomate pelado, queijo mozzarela ou fiordilatte e manjericão fresco). Como segunda opção, podem seguir com speciale (finalizada com presunto cru, mortadela, guanciale ou pancetta italianos), italo-brasiliana (com dois queijos importados e dois queijos produzidos no Brasil) ou creativa (pizza autoral da casa, com farinha e técnica italianas).

Participam da ação os restaurantes: Brace di Napoli Pizzeria Artigianale, Bráz Pizzaria, Da Riccardo Tradizione Romana, Diavola, Foglia Forneria, GattoFiga, It Pizza, La Braciera Pizzaria, Maremonti Trattoria & Pizza, Napoli Centrale, Ombra, Qui o Qua, Rural Pizzaria Napoletana, Temperani Cucina e Vinarium Antica Trattoria.

Confira o menu das pizzarias participantes da 3ª Giornata della Pizza:

Brace di Napoli Pizzeria Artigianale

Av. Presidente Kennedy, 1383 – Cidade Nova I, Indaiatuba – SP

Pizzas da ação: Tradizionale – Margherita (molho de tomate, mozzarella e manjericão) R$ 44

Italo-brasiliana – Stracciatella e Parma R$ 63

Speciale – Carbonara finalizada com guanciale da Cancian R$ 60

Creativa – Romana finalizada com alice do mar cantabrico da Parmabras R$ 88

Bráz Pizzaria

Veja todos os endereços

Clássica: Margherita Verace (Molho de tomate italiano, fiordilatte, manjericão e azeite) R$ 103

Especial: Bologna (pizza bianca com mortadela italiana, fiordilatte, stracciatella, pistache, manjericão e raspas de limão siciliano) R$ 118

Da Riccardo Tradizione Romana

Rua Inconfidência, 47, Jardim São Dimas, São José dos Campos – SP



Clássica: Margherita (mozzarella, molho de tomate e manjericão) R$ 65

Criativa: Carbonara (mozzarella, creme preparado com gema caipira, guanciale crocante, queijo pecorino e pimenta do reino) R$ 80

Diavola

Pinheiros: Rua João Moura, 1080 – SP

Pompeia: Av. Prof. Alfonso Bovero, 724 – SP

Clássica: Margherita Italiana (molho de tomate italiano, muçarela de búfala e manjericão) R$ 64

Especial: Nduja (molho de tomate italiano, mussarela de búfala, Nduja, salaminho picante e melaço de cana) R$ 84

Foglia Forneria

R. Domingos Fernandes, 548 – Vila Nova Conceição, São Paulo – SP

Clássica: Margherita (Molho preparado com tomates italianos, mozzarella de búfala e manjericão) R$ 63,39

Especial – Foglia (Molho preparado com tomates italianos, tomate concassé, mozzarella, parmigiano grattugiato, burrata, crispi di prosciutto italiano e pesto) R$ 87,39

Criativa: Selvaggio (Molho preparado com tomates italianos, funghettini trifolati, carciofini italiani, zucchine salteado e rúcula) R$ 69,39

Italo-brasiliana: Del Capo (Molho preparado com tomates italianos, tomatinho concassé, parmigiano, burrata, alici italiani e manjericão) R$ 85,39

Gattofiga Pizza Bar

Rua Luís Góis, 1625 – Mirandópolis – SP

Clássica: Margherita clássica (molho de tomate, fiordilatte e manjericão) R$ 51

Criativa: Peccato Nero (molho de tomate San Marzano D.O.P., filés de anchova siciliana, alho negro, molho de alho negro, basilico e orégano fresco) R$ 70

It Pizza

Rua Albion 346, Lapa, São Paulo – SP

Clássica: Margherita (pomodori pelati, fiordilatte, manjericão e orégano) R$ 50

Criativa: Mozzarella di bufala, pomodoro datterino giallo, linguiça artesanal levemente apimentada e raspas de limão-siciliano – R$ 58

La Braciera Pizzaria

Veja os endereços

Clássica: Margherita (molho de tomate, mozzarella e manjericão) R$ 67

Especial: Mortadella Al Tartufo (fiordilatte, mortadella italiana, stracciatella trufada, pistache e manjericão) R$ 77

Maremonti Trattoria & Pizza

Veja os endereços

Clássica: Margherita (molho de tomate, mozzarella, manjericão) R$ 62

Especial: Bolonha (molho de tomate, mozzarella de búfala, mortadela de Bolonha, raspas de limão-siciliano) R$ 78

Criativa: Funghi al tartufo (mix de cogumelos, mozzarella, parmesão, azeite trufado, flor de sal) R$ 78

Napoli Centrale

Veja os endereços

Clássica: Margherita (muçarela fresca, queijo parmesão, manjericão, azeite extra virgem e molho de tomate pelado) R$ 37

Especial: Mortadela com pistache (fiordilatte, stracciatella, pesto de manjericão e creme de ricota com pistache) R$ 45,60

Criativa: Carnevale (calabresa artesanal, muçarela fresca, burrata, tomate levemente assado, queijo pecorino e manjericão) R$ 49

Ombra

R. Lisboa, 579 – Cerqueira César, São Paulo – SP

Clássica: Margherita (pomodoro, mozzarella, basilico fresco, sale e olio) R$ 15

Especial: Queridinha (pancetta defumada, nozes, gorgonzola e muçarela) R$ 18

Qui o Qua Pasticciotteria (romanas al taglio)

Alameda Olga, 379 – Barra Funda, São Paulo – SP

Clássica: Margherita (molho de tomate italiano, mozzarella e manjericão) R$ 16

Especial: (presunto di Parma, stracciatella, pomodorini confit e rúcula) R$ 23

Criativa: Amatriciana (molho de tomate italiano, guanciale e pecorino romano) R$ 21

Rural Pizzeria Napoletana

R. Cmte. Salgado, 899 – Vila Hortência, Sorocaba – SP

Clássica: Margherita (molho de tomate Ciao, mozzarella de búfala e manjericão) R$ 52

Criativa: Guanciale (creme de abóbora orgânica, guanciale italiano, creme de ricota e pistache) R$ 66

Temperani Cucina

R. Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco, São Paulo – SP

Clássica: Margherita (Molho de tomate Italiano – Fiordilatte – basilico) R$ 59

Especial: Mortadella (pizza com base fiordilatte, burrata, mortadela italiana e pistache com raspas de limão) R$ 66

Italo-brasileira: Quattro Formaggi (fior di latte, ricotta de búfala, italianos gorgonzola e Grana Padano) R$ 64

Criativa: Pizza Carminuccio (molho de Tomate, guanciale italiano, pecorino e pimenta-preta) R$ 68

Vinarium Antica Trattoria

Alameda Lorena, 1214 – Jardins, São Paulo-SP

Clássica: Margherita (molho de tomate, mozzarela e manjericão) R$ 69

Criativa: Abobrinha (abobrinha, mozzarella di bufala e bottarga) R$ 75