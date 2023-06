Gim: saiba como harmonizar e preparar esse versátil destilado

Celebrado no segundo sábado de junho, o Dia do Gim é uma celebração que acontece desde 2009 e homenageia essa popular bebida destilada.

O World Gin Day surgiu quando Emma Stokes, uma comunicadora britânica apaixonada por gim, reuniu outros amantes dessa bebida em um pequeno evento para discutir aromas, sabores e diferentes formas de se fazer o destilado. Desde então, a data virou tradição no mundo todo.

Como surgiu o gim?

Embora a história do gim seja fascinante, a origem exata da bebida e as circunstâncias específicas de sua criação podem ser difíceis de determinar com precisão, devido à natureza histórica e às várias influências culturais ao longo do tempo.

Sua história começa com a invenção da técnica de destilação, quando os monges alquimistas do século XII desenvolveram o alambique, um dispositivo utilizado para destilar líquidos. Esse avanço permitiu a destilação de bebidas alcoólicas e abriu caminho para o surgimento de várias bebidas destiladas, incluindo o gim. No início, era produzido como uma forma medicinal de combater problemas de saúde, como problemas estomacais e renais.

No século XVII, durante a Guerra dos Oitenta Anos entre a Holanda e a Espanha, os soldados holandeses começaram a consumir o gim para obter coragem antes da batalha. Essa prática se espalhou e o gim ganhou popularidade entre os militares holandeses. Na Holanda, era destilado a partir de grãos, como cevada e centeio, e aromatizado com ervas e especiarias, sendo o zimbro o ingrediente principal.

Posteriormente, o gim foi introduzido na Inglaterra quando o rei William III ascendeu ao trono inglês em 1689. Na época, a Inglaterra tinha uma aliança com a Holanda e o gim era uma bebida muito apreciada pelos holandeses. Com o tempo, se tornou uma bebida popular na Inglaterra, sendo fabricado em grande escala.

Quais ingredientes são usados na produção de gim?

Existem dois ingredientes obrigatórios: álcool neutro e zimbro. “Aliás, sem zimbro não é gim”, explica Raquel Maimoni, diretora de Marketing e Comunicação do Grupo Carmosina, que produz o gim Vitória Régia. Segundo a especialista, o que também pode diferenciá-lo são outros ingredientes, por exemplo, a semente de coentro, que é muito utilizada.

“Claro que existem marcas que focam em outros ingredientes, mas essa é uma abordagem mais moderna, parecida com o que fazemos nos flavors, ao valorizar as frutas. Ainda assim, você pode encontrar gins com mais de 10 botânicos em sua forma, ou outros com quatro, ou até menos. De fato, o que é mais relevante é a qualidade dos ingredientes e não a quantidade”, esclarece.

Como identificar um bom gin?

Um gim de qualidade é definido pelo álcool usado como base, independentemente da matéria-prima da qual esse álcool é oriundo. “O que importa é o quão livre de congêneres, tipos de álcool e outros componentes que fazem mais mal a saúde, ele é. Ele deve ter alto grau de pureza para ficar no ponto perfeito e receber a infusão dos botânicos”, explica Raquel Maimoni.

Além disso, a qualidade dos botânicos é fundamental para atingir um líquido de excelência: com aroma vivo e marcante. “No nosso caso, nossos botânicos são orgânicos, ou seja, livre de agrotóxicos e são 100% naturais. Também não tem corante, já que a cor dos sabores, por exemplo, vem dos ingredientes”, resume.

A destilação dos botânicos é outra etapa que também define um gim de qualidade. “Não adianta os botânicos serem de alta qualidade, se o melhor deles não é extraído no processo.”

Quais são os diferentes estilos de gim disponíveis?

London Dry Gin : sabores artificiais não podem ser adicionados durante a fase de destilação; o etanol só deve ser de origem agrícola e deve ter um teor alcoólico de 95% preciso. Os botânicos só podem ser adicionados no início do processo de destilação – em qualquer outra variedade de gim, esses aditivos podem ser adicionados a qualquer momento durante a produção e destilação.

: sabores artificiais não podem ser adicionados durante a fase de destilação; o etanol só deve ser de origem agrícola e deve ter um teor alcoólico de 95% preciso. Os botânicos só podem ser adicionados no início do processo de destilação – em qualquer outra variedade de gim, esses aditivos podem ser adicionados a qualquer momento durante a produção e destilação. Dry Gin : diferentemente do gim seco de Londres, nem todos os botânicos precisam ser usados juntos, e um aroma gradual também é possível. Além disso, no Dry Gin é possível usar três ou mais processos de destilação e selecionar quantos ingredientes desejar. Outra diferença entre o Dry e o London é que o primeiro não é tão natural – não é legalmente proibido enriquecer o destilado com aromas “idênticos ao natural” e é permitido adicionar corantes alimentares a um gim seco. Por exemplo, você pode tomar um copo de gim azul.

: diferentemente do gim seco de Londres, nem todos os botânicos precisam ser usados juntos, e um aroma gradual também é possível. Além disso, no Dry Gin é possível usar três ou mais processos de destilação e selecionar quantos ingredientes desejar. Outra diferença entre o Dry e o London é que o primeiro não é tão natural – não é legalmente proibido enriquecer o destilado com aromas “idênticos ao natural” e é permitido adicionar corantes alimentares a um gim seco. Por exemplo, você pode tomar um copo de gim azul. Old Tom Gin: É o oposto do London, em que é estritamente proibido adicionar açúcar ou qualquer outro aditivo após a destilação. No caso do Old Tom, a quantidade de açúcar é alta, quase como um licor. Além de adoçado, esse estilo se caracteriza por seu teor alcoólico, que deve ser de no mínimo 37,5% ABV. Assim como acontece no Dry Gin, ele é aromatizado com plantas.

É o oposto do London, em que é estritamente proibido adicionar açúcar ou qualquer outro aditivo após a destilação. No caso do Old Tom, a quantidade de açúcar é alta, quase como um licor. Além de adoçado, esse estilo se caracteriza por seu teor alcoólico, que deve ser de no mínimo 37,5% ABV. Assim como acontece no Dry Gin, ele é aromatizado com plantas. Flavor Gins: Utilizam uma abordagem mais divertida, podendo fazer uso de aromas naturais, açúcar e corantes alimentícios. É um gim menos doce que o Old Tom, e bem mais frutados que os tradicionais.

Segundo conta David Barreiro, bartender e embaixador da Vitória Régia, existem vários outros estilos de gim, elencados por países, por utilização, por origem, por matéria-prima… Os citados acima são apenas alguns dos estilos, e também os mais vistos por aí.

O passo a passo para degustar um gim

Diferentemente de bebidas como o vinho, quase não se faz o consumo de gim puro. “Quando se faz isso pela primeira vez, pode ocorrer um grande estranhamento, principalmente considerando o público-alvo do gim de forma geral, que consome em sua maioria drinques, e não o destilado puro.”

Sendo assim, o especialista indica que a degustação deve ser feita de forma com que cada um consuma o produto como está já acostumado, como por exemplo num gim tônica. “Assim, é possível ter uma memória sobre o que está sendo degustado e avaliar se o produto agrada ou não. No caso da tônica, ela deve sentir o gim sem ele se sobressair no drinque”, diz o bartender.

Como harmonizar gim?

David Barreiro explica que a principal dica é não exagerar na quantidade de ingredientes, pois isso pode acabar mascarando quaisquer características que o gim tenha. “Coloque no máximo 2 ou 3 ingredientes no gim tônica e evite xaropes, ou use em pequenas quantidades, cerca de 5 ml, e vá adicionando aos poucos, caso queira algo mais doce.”

Outro ponto indicado pelo bartender da Vitória Régia é escolher esses ingrediente por associação, por exemplo: casca de limão nos botânicos de gim. “Coloque um toque cítrico no seu drinque, como um gim com ingredientes mais herbais, como alecrim, manjericão, erva-doce… Replique esses ingredientes no drinque, sempre de forma leve e aos poucos.” Sua dica final é: “faça um gim tônica, não uma árvore de Natal”.