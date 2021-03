Cuide-se bem: conheça os benefícios do salmão para sua saúde

Faz mais de um ano que a vida de todas nós mudou radicalmente. Além da pandemia em si, fala-se muito em cuidados com a saúde mental e física. Para ajudar nessa tarefa, turbinar a imunidade, investindo em uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes e vitaminas, é fundamental. E um aliado poderoso nessa jornada é o salmão do chile. O peixe, que tem sabor suave, mas marcante, é perfeito para ser usado em diversas receitas, das mais simples às mais sofisticadas.

Além disso, é uma boa fonte de agentes antioxidantes e anti-inflamatórios que atuam ativamente no fortalecimento do sistema imunológico. O destaque, é claro, fica por conta do ômega-3, conhecido como uma gordura boa, que traz diversos benefícios para a saúde, como melhora da formação e do desenvolvimento das células do cérebro e do coração, reduzindo o risco de Alzheimer e depressão. A carne ainda é uma ótima fonte de triptofano, vitamina D e complexo B, além de fósforo e magnésio.

E não para por aí. O Salmón de Chile tem origem na região austral do Chile, local com características naturais que o tornam único para a produção do salmão, com suas ótimas condições hidrográficas, clima e temperatura. Outro importante diferencial são as águas frias da corrente de Humboldt, considerada a mais limpa do mundo e ideal para o cultivo do peixe.

Com tantos benefícios, ficou fácil decidir a proteína que vai comprar no dia a dia para agradar toda a família. Outra boa dica é investir em receitas mais requintadas na Páscoa, que já é agora, no dia 4 de abril. Abaixo, três saborosas opções com Salmón de Chile.

