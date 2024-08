Receita de Sopa Vietnamita leva músculo e macarrão de arroz

O sobe e desce das temperaturas não para em 2024 e, quando esfria, dá vontade de uma comida quentinha e reconfortante. Que tal preparar uma sopa diferente, que alimente toda a família?

É o caso da Sopa Vietnamita de Carne do chef David Zisman, do restaurante tailandês Nam Thai, no Rio de Janeiro. A receita leva músculo bovino e macarrão de arroz e rende 14 porções. Aprenda como fazer:

Receita de Sopa Vietnamita de Carne

Ingredientes

1,5 Kg de músculo bovino limpo

3 colheres ( sopa) de sal

5 colheres ( sopa) de açúcar

2 cebolas cortados em quartos

8 dentes de alho inteiros

10 peças de anis estrelado

2 pedaços de gengibre com 5 centímetros cada, esmagados com cutelo.

1/4 xícara (chá) de shoyu

1 pacote de macarrão de arroz

Broto de feijão

Molho de peixe tailandês

Pimenta do reino moída

Cebolinha

Modo de preparo

Corte o músculo em cubos grandes. Coloque a carne em 2 litros de água fervendo e deixe soltar a gordura e o resto de sangue. Retire, escume e coe em um pano até ficar um caldo claro. Complete com água até completar 5,250 litros.

Recoloque o músculo e acrescente o sal, açúcar, cebola, alho, anis, gengibre e shoyu. Deixe em fogo muito baixo, sem reduzir, por 1h30, até a carne estar macia. Acrescente o molho tailandês e a pimenta do reino ao caldo.



Nesse meio tempo, deixe o macarrão de arroz de molho em água fria por 1 hora.

Montagem

Fatie a carne em lâminas. Divida o macarrão de arroz em quantas tigelas quiser, e em seguida acrescente a carne a cada uma. Complete-as com o caldo. Coloque um pouco de broto de feijão e cebolinha por cima para servir. Bom apetite!

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Continua após a publicidade