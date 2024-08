Receita de Quiche Lorraine, torta típica francesa

A Olimpíada de Paris é uma ótima desculpa para querer provar várias delícias da culinária francesa. Uma delas é a quiche – torta aberta feita com recheio à base creme de leite e ovos que, apesar da origem alemã, tornou-se uma iguaria tipicamente francesa: a Quiche Lorraine.

São apenas 8 ingredientes – 3 na massa e 5 no recheio – e, depois de pronta, rende 6 porções. Aprenda a preparar esta delícia, que é uma opção de degustação entre uma medalha e outra conquistada pelo Brasil nos Jogos Olímpicos!

Receita de Quiche Lorraine

Ingredientes

Massa

2 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada (220g)

1/2 xícara (chá) de manteiga sem sal, em cubos (100g)

1 pitada de sal

Recheio

200g de bacon picado

3 ovos ligeiramente batidos (150g)

2 xícaras (chá) de queijo parmesão (200g)

2 e meia xícaras (chá) de creme de leite fresco (300ml)

1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, a manteiga e o sal, e misture com a ponta dos dedos até obter uma farofa úmida. Com as mãos, amasse rapidamente até obter uma massa uniforme. Cubra com plástico-filme e deixe descansar na geladeira por 45 minutos.

Forre o fundo e a lateral de uma forma de fundo removível (21 cm de diâmetro) e fure o fundo com um garfo. Leve ao forno médio preaquecido (180ºC) por 15 minutos.

Recheio

Em uma panela pequena, coloque o bacon e frite em sua própria gordura por 5 minutos ou até dourar. Escorra-o e deixe esfriar.

Em uma tigela média, bote o bacon e junte os ovos, o parmesão, o creme de leite e a noz moscada. Bata ligeiramente com um batedor de arame (fouet) até que fique homogêneo.

Disponha o recheio na forma com a massa e volte ao forno médio (180°C), por mais 45 minutos, ou até o recheio firmar e dourar na superfície.

Continua após a publicidade

Retire do forno e espere amornar para desenformar. Sirva. Bom apetite!

*Receita cedida pela Ajinomoto

