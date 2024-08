Receita de macarons, doce clássico francês

Assistir a tantas horas dos Jogos Olímpicos na TV pode despertar a lembrança e curiosidade: qual é mesmo o nome daquele doce colorido, delicado, feito de biscoito com recheio no meio, que você já viu por aí em confeitarias? Os macarons fazem sucesso em várias regiões da França e, neste momento, estão sendo saboreados por muita gente que está em Paris assistindo à Olimpíada.

Mas nada de passar vontade! Que tal fazer em casa? É mais fácil do que parece. Anote os ingredientes e bom apetite!

Receita de Macarrons

Ingredientes

Manteiga para untar

65 gramas de amêndoa moída (farinha de amêndoas)

50 gramas de açúcar de confeiteiro

2 claras

100 gramas de açúcar

3 corantes alimentícios da cor que preferir

Modo de preparo

Unte uma assadeira e coloque papel manteiga. Triture a amêndoa e o açúcar de confeiteiro no processador até obter um farelo bem fino. Em uma vasilha, bata as claras em neve e sem parar de bater, adicione o açúcar aos poucos e mexa até a mistura ficar firme e brilhante.

Separe o merengue em três vasilhas, bote os corantes de diferentes cores em cada uma, adicione a amêndoa triturada nas três misturas e mexa bem. Transfira a receita para um saco de confeitar com bico simples de 1cm e faça 12 círculos na assadeira. Bata a assadeira com firmeza na pia para alisar ligeiramente a superfície dos macarrons e deixe descansar por 30 minutos.

Com o forno pré-aquecido, asse a mistura por 15 minutos ou até ficar crocante. Espere esfriar e remova do papel manteiga com cuidado. Recheie com o sabor que preferir.

*Receita cedida pela Água Doce Sabores do Brasil

