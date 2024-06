Para quem não resiste aos clássicos, mas também busca praticidade, uma boa pedida é apostar na receita de frango à parmegiana na air fryer – uma opção fácil e deliciosa que promete fazer sucesso!

Receita de frango à parmegiana na air fryer

Ingredientes

2 peitos de frango desossados

Sal

Pimenta-do-reino recém moída

⅓ xícara de farinha de trigo

2 ovos grandes

1 xícara de farinha panko

¼ xícara de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de orégano seco

½ colher (chá) de páprica

½ colher (chá) de alho em pó

1 xícara de passata de tomate

1 xícara de muçarela ralada

Salsinha

Modo de Preparo

Em uma tábua, corte o peito de frango ao meio, criando 4 pedaços finos, e tempere os dois lados com o sal e a pimenta do reino. Em seguida, coloque a farinha de trigo em uma tigela rasa, tempere com uma pitada grande de sal e um pouco da pimenta.

Em outra tigela bata os ovos e, em uma terceira tigela, misture a farinha panko, queijo parmesão ralado, orégano, páprica e o alho em pó. Cubra um frango de cada vez com a farinha de trigo, tirando o excesso, passe no ovo batido e depois na mistura da farinha panko, pressionando levemente para aderir bem.

Certifique-se de que todos os pedaços ficaram bem revestidos. Na sequência, coloque o frango na air fryer e cozinhe em 200ºC, deixando cada lado por 5 minutos. Cubra com a passata de tomate e a muçarela ralada e continue cozinhando até o queijo derreter e dourar. Sirva o frango na travessa de sua preferência e decore com salsinha.

* Receita cedida por Britânia

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.

Continua após a publicidade