Um chocolate quente prático e rápido de fazer é uma receita que se deve ter à mão sempre que a temperatura despenca – como vira e mexe está acontecendo neste Inverno.

E melhor ainda se levar apenas três ingredientes, como a que a chef e padeira Helena Mil-Homens, da padaria St Chico, em São Paulo, compartilha com CLAUDIA. Anote:

Receita de chocolate quente prático

Ingredientes:

1 litro de leite (pode ser vegetal)

80g de cacau em pó

20g de açúcar

Modo de preparo

Bata bem os ingredientes e esquente na panela. Após isso, sirva ainda quente. Aproveite!

