Como harmonizar espumantes com os pratos da ceia de Natal

Seja para as entradas, pratos principais ou sobremesas, sempre existe um espumante ideal para cada etapa da ceia de Natal, a versatilidade da bebida permite harmonizar desde as preparações leves até as mais complexas. E para isso, a CRS Brands, uma das maiores fabricantes de bebidas da América Latina, preparou um guia de como escolher o melhor espumante para cada momento. Confira:

Entradas

Para a primeira etapa da degustação, é comum apresentar alimentos leves como canapés, castanhas e queijos. Portanto, utilize os espumantes brut, extra brut ou do tipo nature. Sua principal característica é o equilíbrio entre a acidez e o frescor, que limpa o paladar para a próxima refeição. Além disso, espumantes de uvas Chardonnay e Pinot Noir também são excelentes escolhas.

Prato principal

Carnes como peru ou chester combinam com espumantes brancos ou rosés brut, pois o toque frutado realça o sabor das aves. Já para carnes vermelhas, o espumante rosé brut é a melhor opção, pois agrega corpo para acompanhar o prato, sem perder a leveza.

Por fim, caso a ceia inclua pratos como bacalhau, aposte em um espumante brut ou nature, que contrabalança a intensidade do peixe salgado. Nesse sentido, vale destacar que, para os acompanhamentos clássicos como farofa, salada, salpicão e arroz à grega, o brut também surge como uma boa alternativa.

Sobremesa

Para finalizar a ceia em grande estilo, as sobremesas pedem espumantes adocicados. Em caso de panetone e rabanada, combine com um espumante moscatel. Porém, para tortas e chocolate, o demi-sec é perfeito para acompanhar doces mais intensos.

