6 entradas irresistíveis para uma ceia de Natal memorável

Você já sabe o que preparar para o Natal? Começar com entradas deliciosas faz toda a diferença na celebração. E, se a ideia é inovar nos pratos, preparamos uma seleção imperdível de entradinhas para agradas todos os paladares e elevar sua ceia para outro nível gastronômico. Veja as receitas!

Arancine Caprese

*Receita cedida pelo chef Aluisio Sabino, da Casa Santo Antônio

Ingredientes

500 g de arroz arbóreo

30 g de azeite oliva

100 g de cebola

200 ml de vinho branco

100 g de manteiga

200 g de parmesão

60 g de mozarela búfala

100 g de tomate cereja

2 litros de caldo de legumes

Modo de Fazer

Refogue no azeite a cebola cortada até branquear Acrescente o arroz, sele o grão e tempere com um pouco de sal Após uns 3 minutos, junte o vinho branco e espere evaporar Quando o vinho evaporar, junte o caldo de legumes aos poucos – 1 concha por vez até o arroz absorver o caldo todo, sem esquecer de mexer sem parar Acrescente os tomates e corrija o sal Finalize com manteiga e queijo parmesão Deixe na geladeira até esfriar completamente Corte a mozarela de búfala em cubos Pese 25 g de arroz pronto, faça uma bolinha e recheie com a mozarela Repita o processo com todo o arroz, formando as porções, e em seguida empane: passe na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha de rosca ou panko Frite em óleo bem quente até dourar

Continua após a publicidade

Dica: Você pode congelá-los e, na hora de fritar, basta retirar do freezer algumas horas antes.

Carpaccio Mediterrâneo

*Receita cedida pelo chef Danilo Gonçalves, do Imakay

Ingredientes

Salsa

Continua após a publicidade

100g de salsinha

10g de shissô

10g de coentro

10g de alho picado

Suco de 1 limão Taiti

Raspas de 2 limões Taiti

Óleo até cobrir

Tomate confitado

100 g de tomate italiano em cubos maiores

50 g de alho inteiro

Tomilho, alecrim, sal e pimenta branca a gosto

Montagem

8 fatias de polvo

6 fatias de atum

4 macadâmia raladas

Continua após a publicidade

Modo de fazer

Salsa:

Pique bem a salsinha, o alho, shissõ e coentro Junte o suco e as raspas de limão e misture Acrescente azeite até cobrir essa mistura

Tomate confitado:

Leve o alho ao forno com bastante azeite, 180c por 10 minutos (até dourar) Junte o tomate, deixe assando por mais 10 minutos Na sequência, adicione tomilho, alecrim, sal e pimenta branca a gosto

Continua após a publicidade

Montagem:

Corte 8 fatias de polvo e disponha em um prato alterando com as 6 fatias de atum Coloque 10g de salsa por cima, o tomate confeitado e raspas de limão siciliano Finalize com flor de sal e macadâmia ralada

Polenta Ai Funghi

*Receita cedida pelo chef Douglas Benatti, da Enosteria

Ingredientes

Ragu de cogumelo

200g de cogumelo paris

200g de shitake

200g de shimeji

2 dentes de alho

100g de cebola picada

1 colher de sopa de shoyo

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta a gosto

Continua após a publicidade

Polenta

200 g de polenta divela instantânea

1 litro de caldo de legumes ou de frango a gosto

50 g de manteiga

100 g de parmesão ralado

5 g de açafrão em pó (não é açafrão da terra)

Modo de Fazer:

Ragu de Cogumelos:

Corte os cogumelos paris e shitake em fatias finas Retire os talos grossos do shimeji Refogue o alho e a cebola no azeite e, quando estiverem dourados, adicione os cogumelos Deixe cozinhar por 20 min Junte o shoyo e manteiga a gosto e mexa bem Corrija o sal e a pimenta e reserve

Polenta:

Esquente o caldo e adicione a manteiga Quando estiver quente, adicione a polenta aos poucos e não pare de mexer Cozinhe por 2 a 3 minutos até ficar bem cremosa. Se necessário acrescente mais caldo Finalize com a manteiga e o parmesão ralado, corrija o sal e reserve

Montagem:

Coloque o ragu em uma travessa Em seguida junte a polenta por cima Finalize com parmesão ou azeite trufado

Tartare de atum, abacate e mousseline de wasabi

*Receita cedida pelo chef Alain Poletto, do Bistrot de Paris

Ingredientes:

200 g de atum fresco

40 g de tomate em cubos sem pele

10 g de cebolinha picada

20 g de cebola Roxa

5 g de gengibre

4 gotas de óleo de gergelim

Sal/pimenta

1 unidade de limão

20 g de azeite

4 unidades de torradas

80 g de abacate

3 g de wasabi

60 g de Mini Rúcula

Modo de preparo:

Corte metade do abacate em formato brunoise de 5×5 mm e adicione algumas gotas de limão, azeite e sal para temperar Passe o que sobrar do abacate numa peneira fina, adicione o wasabi e sal e reserve Em seguida, corte o atum em cubos de 1 cm e tempere com tomate em cubos, cebolinha, cebola roxa picada, gengibre picado fino, suco de limão, óleo de gergelim, sal e pimenta Num aro, disponha no fundo a brunoise de abacate e complete com o tartare de atum Faça um quenelle de mousseline de abacate e wasabi e disponha em cima de cada torrada. Coloque ao lado do tartare Tempere a mini rúcula com gotas de limão e azeite para completar o prato Para finalizar, decore com sementes de gergelim

Salada tunisiana de frango com cuscuz marroquino, passas e amêndoas

*Receita cedida pela chef Maddalena Stasi, da Mercearia do Conde

Ingredientes

500 ml de caldo de legumes ou água

2 colheres de sopa de passas brancas

2 colheres de sopa de passas pretas

Uma pitada de canela em pó

4 colheres de sopa de azeite

500 g de cuscuz marroquino

200 g de peito de frango cozido desfiado

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal a gosto

150 g de amêndoas sem pele torradas

Mix de folhas verdes para decorar

Modo de Preparo

Ferva o caldo (ou a água) numa panela com as passas, a canela e o azeite Retire do fogo, coloque o cuscuz, mexa e abafe por 5 minutos Solte o cuscuz com um garfo logo em seguida Adicione o frango, o suco de limão, o coentro e o sal Na hora de servir, distribua a salada numa travessa, salpique as amêndoas torradas e decore com folhas verde em volta

Dica: Essa salada pode ser servida fria ou morna

Pastel de bacalhau

*Receita cedida pela chef Jura, da Praça São Lourenço

150 g de bacalhau em lascas

150 g de massa de pastel

20 g de cebola picada

10 g de alho picado

30 ml de azeite

10 g de coentro

10 g de cebolinha verde

20 g de azeitona preta picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite, adicione a cebola e, em seguida, coloque alho. Deixe dourar Adicione o bacalhau e o cheiro verde Refogue bem a azeitona e reserve Corte a massa do pastel em 6 pedaços iguais e frite a massa Coloque o recheio em 3 unidades e deixe as outra por cima. Finalize com a maionese

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.