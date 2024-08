Como guardar temperos sem perder o aroma ou sabor

Os temperos fazem total diferença no resultado final de cada prato – e saber usá-los torna sua comida ainda melhor. Contudo, para aproveitar o máximo desses condimentos, é necessário se atentar a maneira em que os guardamos. Inclusive, te faço uma pergunta: em sua casa, quanto tempo os temperos duram sem perder o aroma e o sabor?

Se a resposta for um período curtinho, não se preocupe. A seguir, três chefs ensinam a armazená-los da forma correta: Amanda Caracante, da Atelier Gourmand Escola de Cozinha, Thais Luisa, do Micale Restaurante, em Maceio (AL), e Daniel Ricciardi, do Grotta Cucina, em São Paulo. Confira:

Como guardar temperos

Temperos secos

Os temperos secos devem ficar em recipientes herméticos para evitar a entrada de ar e umidade. A preferência é por embalagens de vidro ou cerâmica. “Plásticos também são aceitáveis, desde que bem vedados. A limpeza adequada dos recipientes é crucial para evitar a contaminação e a deterioração dos temperos. Embalar a vácuo é uma excelente opção para condimentos que não são usados com frequência, prolongando sua frescura e preservando os aromas”, afirma Amanda.

Continua após a publicidade

A especialista também revela em que parte da cozinha os temperos devem ficar. “Armazene em locais frescos, secos e ao abrigo da luz direta, evitando áreas próximas ao fogão ou onde há variação de temperatura”.

Ervas frescas

Já para ervas frescas, a recomendação é guardar na geladeira. “A melhor forma é enrolá-las em papel toalha em um saco plástico ou pote hermético, pois ajuda a absorver umidade e a mantê-las frescas por mais tempo. Se forem ervas em folhas, coloque-as em água, como um buquê de flores, cubra também com saco plástico e troque a água a cada dois dias”, ensina Ricciardi.

Continua após a publicidade

Lembrando que o alho-poró deve ser guardado na gaveta da geladeira, em um saco perfurado.

Ele compartilha mais duas formas de congelamento de ervas frescas. “Lave e seque-as, coloque em um saco de congelamento com água e ponha no congelador. Já em óleo, pique-as e misture com óleo ou azeite. Depois, despeje em bandejas de gelo e congele. Assim, elas podem ser utilizadas em diferentes tipos de cozimentos.

Alho, cebola e pimenta

Os temperos mais usados no dia a dia do brasileiro também geram dúvidas. “O alho deve ficar na geladeira ou congelador e ser usado diretamente no preparo. Já as cebolas precisam ser armazenadas em local fresco e arejado.

Continua após a publicidade

No caso de pimentas frescas, a recomendação é guardá-las em um saco plástico dentro da geladeira, ou em potes, se for em grandes quantidades, intercalando com folhas de papel toalha. Já no freezer, corte-as e coloque em um saco de congelamento, podendo as utilizar assim que retirar do congelador”, explica Daniel.

Quanto tempo duram os temperos?

A validade dos temperos pode variar: os inteiros, como grãos de pimenta, cravo-da-índia e canela em pau, mantêm seu sabor por mais tempo, podendo fica em casa por cerca de 3 anos.

Continua após a publicidade

“As ervas frescas duram de 1 a 2 semanas na geladeira. As especiarias secas geralmente mantêm a qualidade por até 3 anos, mas é ideal consumi-las dentro de 1 ano para aproveitar o máximo do sabor. Os temperos moídos duram de 6 meses a 1 ano”, esclarece Thais, do Micale.

“As ervas secas tendem a perder potência mais rapidamente, enquanto especiarias inteiras, como cravo e pimenta, mantêm a qualidade por mais tempo”, complementa a chef do Atelier Gourmand.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.