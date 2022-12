Charcutaria de Natal: 10 tábuas de frios natalinas para a ceia

Falta muito pouco para o Natal e os preparativos para a festa estão a mil. No meio de tantos detalhes, vale já planejar a sua mesa posta. Durante o processo, não esqueça de adicionar os ingredientes que serão utilizados na lista do supermercado, hein?

Dentre os aperitivos, a tábua de frios promete ser a mais disputada e, é claro, a mais charmosa. Para ajudar a montar sua charcutaria de Natal, listamos dez inspirações em formatos de árvore, guirlanda e até bengala. Inspire-se!

Para muitos convidados

Quando a família é grande, se ater aos formatos natalinos pode não funcionar muito bem. A dica é posicionar os aperitivos no centro da mesa e adicionar itens decorativos que remetam ao Natal. Pode caprichar no décor! Ah, e vale combinar doces e salgados: as crianças vão amar!

Guirlanda para comer

Com tábuas redondas, dá para criar uma guirlanda de Natal comestível. Nessa aqui, raminhos de alecrim posicionados na base garantem o efeito de enfeite. Um arranjo de poinsettia, a flor-do-natal, dá o toque final à mesa.

Com mais espécies

Mais uma opção no formato redondo. Nessa inspiração, além do alecrim, lavanda e outras espécies foram adicionadas ao décor. Também há uma variedade maior de alimentos: frios, frutas e mel.

Para os mais básicos

O combinado no palitinho é um clássico. No Natal, eles podem ser posicionados no formato guirlanda. Ao centro, mais frios, como no exemplo, ou um molho para acompanhar. Solte a criatividade!

Bengala também pode!

Não é preciso uma grande variedade para uma tábua de Natal charmosa. Aqui, a combinação de queijo e tomate criou uma bengala encantadora. Fácil de reproduzir!

Tábua de frios em formato de árvore de Natal

A árvore de Natal também pode brilhar na tábua. Os raminhos de alecrim também aparecem por aqui. Uma deixa para plantar a hortaliça em casa e tê-la sempre à mão!

Um cortador em formato de estrelas e voilá!

Nessa árvore, a estrela é protagonista. Em diferentes tamanhos, elas foram espalhadas sobre os frios e frutas dispostos em formato de árvore. Curtiu?

Variedade, sim, senhor!

Nessa opção, o formato redondo permite combinar uma variedade maior de aperitivos. Entre doces e salgados, o tema natalino surge mais discreto, mas muito charmoso. Repare no brie que ganhou uma geleia ao centro, e nos biscoitos de gengibre nas bordas da tábua.

Charcutaria de sobremesa

Quem disse que não pode uma tábua de doces? Não só pode, como deve! Aqui, os donuts são os protagonistas, mas você pode substituí-los pela sua sobremesa de padaria favorita.

Falando em sobremesa

Em formato de elementos natalinos e seguindo a paleta de cores da festa mais aguardada do ano, essa inspiração promete fazer sucesso entre seus convidados. Aqui, os doces foram escolhidos a dedo para uma mesa de Natal sem defeitos.