Bentô cake: conheça os bolos irreverentes que são febre no Instagram

Foi praticamente impossível navegar pelo feed de qualquer rede social e não ter se deparado com, pelo menos, um deles. Os bentô cakes, nova febre da confeitaria, foram aos poucos ganhando a internet e tornaram-se “número 1” das encomendas de boleiras por todo o país – e também no mundo.

O nome vem do japonês bentô (ou obentô), que se refere à marmita ou uma porção individual de comida para viagem. E é exatamente assim que o bolinho simpático é servido: numa pequena embalagem descartável, muitas vezes acompanhado até de um garfinho para ser devorado na hora.

Divertido e sem frescuras, esses mini-bolos são cobertos com buttercream ou chantili e geralmente feitos com massa de chocolate ou baunilha, com recheio à escolha do cliente. Mas a “cereja do bolo” mesmo está na finalização.

Os bentô cakes chamam a atenção por trazerem frases divertidas, contextos irreverentes e, principalmente, desenhos com o Flork, personagem famoso na internet por figurar memes. Ou seja, os ingredientes perfeitos para viralizar por aí.

MODA GASTRONÔMICA QUE ALAVANCOU NEGÓCIOS

Após ser desligada de seu emprego fixo e passar por um período difícil emocionalmente, a paulistana Viviane Cañas (@vivianecanasatelierdedoces) viu no amor pela confeitaria a oportunidade de empreender. A nova fase profissional deu muito certo e os bentôs vieram para agregar ao negócio.

Engana-se quem pensa que o modelo não exige grandes técnicas. Esse visual propositalmente desleixado demanda treino e muito trabalho. “O início foi péssimo, eu decidi fazer um de presente para a professora do meu filho e postei nas redes sociais achando que iria agradar, mas não tive nenhum tipo de engajamento. A escrita era uma dificuldade e trabalhar com cores escuras tirava meu sono, pois eu sabia que iria manchar e estragar a arte”, relata.

Mas após um pedido em dezembro do ano passado, Viviane voltou a se aventurar na técnica. O resultado foi extremamente positivo e, desde então, os bentôs não saíram mais de seu cardápio.

“A percepção é que, por ser um bolo pequeno, é mais fácil ou simples, mas é exatamente o contrário. Com os pedidos aumentando rapidamente, precisei desenvolver um método para que conseguisse produzir em escala, de forma rápida e efetiva, sem comprometer a qualidade”, explica Viviane, que viu a demanda crescer e passou a oferecer mais variedades dentro do estilo.

Quando começou seu trabalho na @pontoevirgulacakes, Letícia Martins encontrou na confeitaria forças para lutar contra uma depressão. Apaixonada por doces, ela viu a febre do bentô crescer, mas no início torceu o nariz para a moda.

“Não tinha vontade de fazer, não achava legal e pensava que não seria capaz. Depois de muito incentivo, fiz o primeiro e o número de curtidas e seguidores [no Instagram] começaram a aumentar. E assim eles me deram mais visibilidade”, diz a confeiteira de São Luís (MA).

Por conta de tantos pedidos, Letícia acabou se tornando uma especialista no estilo e hoje é grata à febre dos bentôs. “A procura é bem maior do que pensei que seria e, por vezes, tenho que recusar uma grande quantidade de pedidos.”

Sobre as encomendas mais inusitadas, ambas as confeiteiras apontam que, normalmente, são os mais "safadinhos"