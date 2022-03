Blends de chás: 4 receitas para descobrir novos sabores e se refrescar

É comum ouvirmos falar dos blends de vinhos e até de cafés, mas os chás também fazem parte da categoria de bebidas que possibilitam soltar a criatividade. A combinação de diferentes plantas pode resultar em sabores, aromas e nuances surpreendentes para incluir na rotina.

As opções de misturas são muitas, mas normalmente as mais interessantes – e que resultam num blend de sucesso – levam uma base neutra e acrescentam um sabor que o ressalte. Caso do chá preto, por exemplo, que tem em seu amargor a possibilidade perfeita para a adição de um chá mais frutado ou cítrico, como a laranja ou o limão. O chá verde também é uma ótima base para criações.

Além de trazer benefícios à saúde, os chás são ótimos aliados não só do inverno, mas também dos dias quentes em combinações refrescantes para serem servidas geladinhas. Quem ensina algumas opções para variar o repertório é Benício Coura, sommelier de chás da Chá Dō, que desenvolveu quatro receitas de blends para quem quiser se aventurar em descobrir novos sabores. Confira:

O Poderoso Sencha

Com couve, abacaxi, hortelã e gengibre, esse chá é energizante e ótima opção para substituir o café nos dias quentes.

8 gramas de chá verde

250 mililitros de água filtrada a 70°C

750 mililitros de água filtrada gelada

70 gramas de couve

100 gramas de abacaxi

6 gramas de gengibre

6 folhas de hortelã

Infusione as folhas de chá na água filtrada aquecida a 70°C por 3 minutos. Coe e coloque em um liquidificador, adicionando a água gelada, a couve, o abacaxi, o gengibre e as folhas de hortelã. Bata bem e reserve uma parte para levar ao congelador e fazer cubinhos de gelo. O restante, deixe na geladeira. Quando os cubinhos de gelo estiverem prontos, bata-os com a parte líquida novamente no liquidificador. Ficará uma bebida super gelada e cremosa. Não é necessário adoçar, mas, se preferir, opte pelo açúcar demerara ou mel.

Imuno Boost Sencha Yamamotoyama

Com ingredientes que ajudam a aumentar a imunidade, esse blend traz uma mistura refrescante e que vai agradar aos fãs de sabores cítricos.

8 gramas de chá verde



1 litro de água filtrada em temperatura ambiente



3 gramas de gengibre ralado



15 mililitros de suco de limão siciliano

Coloque as folhas de chá em infusão na água filtrada em temperatura ambiente por 4 horas, fora da geladeira. Após o tempo, mexa, coe e coloque na geladeira. Adicione o gengibre ralado e o suco de limão siciliano ao chá infusionado. Mexa e volte para a geladeira, deixando por 20 minutos para apurar o sabor e estará pronto. Não é necessário coar, mas fica a seu critério. Se preferir adoçar, opte pelo mel ou açúcar demerara.

Continua após a publicidade

Limonada com chá preto defumado Shimada

Fácil de fazer, esse blend mistura chá preto e limão – ingredientes que a gente sempre tem em casa!

Para a infusão

6 gramas de chá preto defumado

200 mililitros de água

Para o suco de limão



2 limões-taiti médios (ou o de sua preferência, a gosto)

1 litro de água gelada

Açúcar a gosto

Prepare a infusão Aqueça a água até atingir 90°C. Em um bule, coloque as folhas de chá preto defumado e despeje a água quente sobre elas. Deixe em infusão por 3 minutos. Depois coe e coloque em uma forma de gelo. Leve ao freezer até que o gelo esteja pronto.

Prepare o suco de limão Coloque a água gelada em uma jarra, esprema os limões de sua preferência, adoce a gosto e misture bem. Adicione as pedras de gelo feitas com o chá preto defumado. Pode ser guardado na geladeira, tampado, por até 24 horas, sem comprometer o sabor.

Shincha com Morango

De sabor mais delicado, esse chá verde com morango é adoçado com mel, criando uma combinação saborosa para qualquer estação.

8 gramas de chá verde



250 mililitros de água filtrada aquecida a 70°C



750 mililitros de água filtrada gelada



8 morangos médios



Açúcar demerara ou mel a gosto

Infusione as folhas de chá na água filtrada aquecida a 70°C, por 1 a 2 minutos e coe. Adicione a água gelada e depois os morangos. Bata com o auxílio de um mixer ou liquidificador até ficar homogêneo. Para ficar ainda mais refrescante, deixe os morangos por 3 horas no congelador, antes de batê-los. Adoce a gosto com açúcar demerara ou mel.