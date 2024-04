Guia de pizza mais famoso do mundo chega ao Brasil

O ranking 50 Top Pizza, famoso guia das melhores pizzarias artesanais do mundo, acaba de desembarcar na América Latina. Criado na Itália em 2017, o prêmio – um dos principais da gastronomia mundial – cresceu e se expandiu para outras cidades da Europa, Estados Unidos e Ásia.

Em 2024, pela primeira vez, o evento realiza sua versão latino-americana, tendo a cidade do Rio de Janeiro como sede do evento. A premiação acontece no dia 17 de abril, no Instituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro, e será seguida de uma festa na Pizzaria Bráz, no Jardim Botânico.

Como funciona o 50 Top Pizza

A votação para o ranking é realizada anualmente por um grupo de inspetores anônimos que seguem critérios rigorosos de avaliação. A qualidade da pizza é o principal quesito, com foco na massa, molho, combinação de ingredientes e origem dos produtos.

“A artesania é nosso ponto de partida. O futuro da pizza de verdade não é industrial, mas sim manual”, explica Bárbara Guerra, curadora do 50 Top Pizza.

Outros aspectos importantes são o serviço e a recepção ao cliente, avaliando a simpatia dos funcionários e a apresentação do produto. O ambiente também é criteriosamente verificado, com foco na limpeza, conforto e até mesmo na gestão da fila de espera. A carta de vinhos é analisada, com prioridade para casas que oferecem vinhos regionais e cervejas artesanais.

Categorias da premiação

O ranking 50 Top Pizza é dividido em duas categorias: pizzarias artesanais e redes de pizzarias artesanais (marcas com mais de quatro lojas).

Nas premiações regionais, como a da América Latina, as redes não competem. Para as cadeias, acontece uma única premiação anual, que em 2024 será em novembro, em Londres.

Ranking global: as melhores pizzarias brasileiras

A Pizzaria Bráz, eleita em 2023 como a 4ª melhor do mundo, foi escolhida para ser a anfitriã da comemoração no Rio de Janeiro.

Entre os restaurantes brasileiros, apenas a Bráz e a 1900 Pizzeria figuram entre as 50 melhores de redes artesanais do guia, não podendo, portanto, participar da competição latino-americana. Relembre aqui o ranking nacional.

Acessibilidade e geolocalização

Os curadores do guia 50 Top Pizza, Bárbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, destacam a acessibilidade como um dos pontos fortes da premiação. “Todos os guias da marca 50 Top Pizza são online e totalmente gratuitos, além de estarem integrados a um serviço de geolocalização”, afirmam.

A expectativa dos idealizadores é que a primeira edição do 50 Top Pizza América Latina contribua para a valorização da pizza artesanal na região.

