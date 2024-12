Sorvete, bombom e mais: 5 sobremesas de travessa fitness para o Natal

As sobremesas de travessa fitness são perfeitas para manter a dieta durante o Natal. Afinal, adotar hábitos alimentares mais saudáveis ​​não precisa ser sinônimo de abrir mão das delícias típicas da época. Receitas equilibradas podem trazer o melhor dos dois mundos: saúde e prazer à mesa. Pensando nisso, selecionamos 5 opções irresistíveis de sobremesas de travessa fitness para adoçar seu Natal.

Prestígio de travessa fitness e low carb

Receita de Marcelo Bergwerk (@chef_low_carb)

Ingredientes

150g de coco ralado in natura ou 100g de coco ralado desidratado

1 vidro /200ml de leite de coco

1 caixinha / 200ml de creme de leite sem lactose

1/2 xícara de chá de adoçante (como xilitol)

150 g de chocolate amargo

Mobo de preparo

Rale o coco e transfira para uma panela Adicione o leite de coco, o creme de leite e o chá de adoçante Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até a mistura engrossar Despeje em uma travessa e reserve Derreta o chocolate amargo com uma caixa de creme de leite, acrescentando adoçante se preferir Cubra a travessa com o chocolate derretido e leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas antes de servir

Sorvete de abacaxi com coco

Receita de Marcelo Bergwerk (@chef_low_carb)

Ingredientes

3 fatias de abacaxi

1 xícara de água

2 colheres de chá de gelatina sem sabor

1/2 xícara de chá de adoçante

200 ml de leite de coco ou iogurte

Coco ralado

Modo de fazer

Coloque o abacaxi e a água em um recipiente Aqueça no micro-ondas por 3 segundos Bata duas fatias de abacaxi com a água, a gelatina, o adoçante e o leite de coco no liquidificador até obter uma mistura homogênea Corte a fatia restante em pedaços e distribua-os em uma travessa Despeje o líquido na travessa e leve ao congelador por pelo menos 2 horas ou até solidificar

Mousse de chocolate fitness

Receita de Marcelo Bergwerk (@chef_low_carb)

Ingredientes

100 g de chocolate amargo

250 ml de creme de leite

2 colheres de sopa de adoçante

Modo de fazer

Derreta o chocolate e misture com 100 g de creme de leite e adoçante, deixando esfriar completamente Bata 150 ml de creme de leite fresco bem gelado até atingir o ponto de chantilly Incorpore delicadamente o chantilly ao creme de chocolate já frio Transfira para uma travessa pequena e leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas antes de servir

Pudim de leite fitness e low carb

Receita de Marcelo Bergwerk (@chef_low_carb)

Ingredientes

1 colher de sopa cheia de açúcar de coco

4 xícara adoçante (usei xilitol)

1 xícara de água quente

3 ovos

Baunilha

1/2xc xilitol ou o adoçante

200 ml de leite

Modo de fazer

Calda

Misture o açúcar de coco com o adoçante em uma panela Adicione a água quente e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até a mistura engrossar Despeje o conteúdo em uma forma e deixe esfriar

Pudim

Em uma tigela, misture bem três ovos, baunilha, adoçante, leite e creme de leite até obter um creme homogêneo Despeje a mistura em uma forma e cubra com papel alumínio Coloque a forma com o pudim dentro de uma forma maior com água, criando um banho-maria Asse em forno médio por cerca de 45 minutos Deixe esfriar completamente antes de desenformar

Bombom de travessa fitness

Receita de (@receitasdaleka)

Ingredientes

400 ml de creme de leite fresco

100 gramas de leite de coco em pó

4 colheres de sopa de adoçante

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 colher de sopa de manteiga

Morangos picados a gosto

1 barra de chocolate 70%

Raspas de chocolate 70% a gosto

Nibs de cacau a gosto

Modo de fazer

Em uma panela, misture todos os ingredientes, exceto os morangos e o chocolate 70% Leve ao fogo, mexendo constantemente, até a mistura se soltar do fundo da panela Deixe esfriar e despeje em uma travessa Coloque na geladeira até firmar Retire da geladeira e cubra com uma camada de morangos picados Derreta o chocolate 70% e espalhe sobre os morangos, criando uma ganache Finalize com raspas de chocolate e nibs de cacau Deixe na geladeira até o momento de servir

