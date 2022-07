50 Best: 4 brasileiros estão na prévia dos melhores restaurantes do mundo

Uma das premiações mais aguardadas da gastronomia, a The World’s 50 Best Restaurants divulgou nesta terça-feira (5) uma prévia da lista dos melhores restaurantes do mundo de 2022. O ranking da revista britânica Restaurant, publicação responsável pela listagem, revela quais restaurantes foram classificados entre os números 51 e 100.

A lista apresenta locais de 22 destinos diferentes, incluindo novas aparições do Oriente Médio. Nessa leva do ranking, o Brasil é representado por quatro diferentes restaurantes – o que pode certamente aumentar com a divulgação dos 50 primeiros da lista, que será revelada no dia 18 de julho.

Quem aparece mais ao final da lista é o paulista Maní, de chef Helena Rizzo, que atualmente é também jurada do reality show gastronômico MasterChef. O restaurante de comida brasileira autoral e contemporânea aparece na posição 96 da lista e, segundo os críticos da premiação, “esbanja charme e aconchego em todos os cantos do salão”.

Mais à frente, o carioca Lasai recebeu o 78° posto da The World’s 50 Best Restaurants. A casa, comandada pelo casal Rafael Costa e Silva e Malena Cardiel, fica no bairro de Botafogo e conta com um cardápio que valoriza o uso de legumes e verduras, que são colhidos nas duas hortas do restaurante. “Os ingredientes refletem o que de melhor o Brasil tem a oferecer”, diz a crítica.

Já o paulista Evvai faz sua estreia na lista já na posição 67. O restaurante do jovem chef Luiz Filipe Souza, localizado no bairro de Pinheiros, apresenta um menu moderno, criativo e de raízes italianas. “O mini tortellini recheado com caranguejo é imperdível, junto com o linguini com molho de ervilhas e ouriço-do-mar”, destaca a crítica.

E como não poderia faltar em listas de premiações gastronômicas, o D.O.M recebe o 53° lugar do ranking. A casa do premiado chef Alex Atala, em São Paulo, está em atividade desde 1999 e apresenta uma viagem pelos biomas brasileiros. Segundo a avaliação dos críticos, “passe pela imponente porta da frente no arborizado centro de São Paulo para provar um menu degustação de cair o queixo, com polvo e alcachofra, formiga, manga e mamão, e para a sobremesa, figo verde com gorgonzola e vinho do Porto.”

Agora é esperar até o dia 18 deste mês para descobrir quais outros destaques gastronômicos brasileiros a lista irá revelar!

