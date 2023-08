O novo sempre vem? A efemeridade das tendências de beleza

Quando eu dava aula no curso de formação de maquiagem profissional na minha escola, o Liceu, fazia uma semana de viagem no tempo para rever a história da beleza e as tendências que marcaram as décadas. Partíamos dos anos 1920 rumo aos anos 2000, considerando contexto social, música, moda, arte, cinema e política. Era possível contornar bem o estilo das décadas, até chegar em 2010.

Sabíamos que muita coisa tinha acontecido a cada dez anos, claro, e o quanto a maquiagem e a moda não ficaram batendo na mesma tecla sempre, mas era bem fácil identificar como era algo consistente. Antes mesmo de pensar em décadas, as tendências já foram organizadas em séculos, sabia? Sim, elas ficavam circulando mais ou menos uns noventa ou cem anos antes de serem substituídas.



Agora, eu só sinto pena por quem for ocupar meu lugar e dar aula de história da beleza daqui alguns anos. Como explicar 72838 novas trends que acontecem nas redes sociais em um período de meses? Vanilla girl, Clean Girl, That Girl, Coquette Beauty, Bal- letcore, Barbiecore, Glazed Nails, Cold Girl Makeup, 90’s Grunge Makeup, Cry Makeup, Micro Beauty, Diamond Lips, Notox, Ugly Beauty, e por aí vai.

Ontem, inclusive, me falaram da Summer Tomato Girl, a garota com roupas floridas e casuais, meio uma clean girl bronzeada vagando despretensiosamente pelo verão europeu. E também a Latte Makeup, um olho marrom esfumado, adicionado de um pouco de bronzer e iluminador, que parece ser a trend do microssegundo, ainda ditada pelo verão no Hemisfério Norte e os milhares de posts e vídeos de quem produziu conteúdo nas férias na Europa — coisa bem acessível para a maioria das pessoas (só que não).