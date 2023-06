Bronzer no inverno? Dicas de como investir no produto também no frio

O brilho bronzeado combina com o verão, mas não podemos deixar esse visual reservado para uma determinada estação do ano, certo? Pensando nisso, fomos em busca de formas de explorar o poder do bronzer também no inverno. Nada como usar a maquiagem para aquecer a pele. Aqui no Brasil, esse look funciona bem, já que temos a presença do sol até nos dias mais frios.

Os bronzers vêm em uma variedade de fórmulas, com opções à base de pó, líquidos e em gel. Entre os acabamentos, tem com e sem brilho — ótimos também para usar como contorno. Este item pode dar um up, adicionando profundidade ao rosto e glow. Ao usar este produtos no inverno, é bom garantir uma aplicação que pareça o mais natural possível.

Como escolher o tom ideal?

O maquiador Emerson Damas deu algumas dicas na hora de escolher o bronzer. O tom ideal precisa acompanhar o que fica melhor na sua pele. “As mais claras, funcionam melhor com fundos perolados e rosados. Já para peles light skin e retintas, cobre e tons de marrom com pigmentos dourados ficam incríveis”, recomenda. E tem o pulo do gato para bater o martelo na escolha: “Normalmente, eu escolho de 1 a 2 tons mais escuros que o meu tom de pele”.

Mas fique atenta com o fundo do bronzer. Os subtons neutros podem ser mais versáteis, especialmente nos dias nublados, mas é preciso se atentar para o pele não ficar acinzentada. “O bronzer costuma ser um pouco mais quente”, completa o maquiador.

Continua após a publicidade

Em quais texturas devo investir?

No inverno, a pele, naturalmente, fica mais seca. Além de caprichar na hidratação, produtos cremosos, líquidos e em gel garantem uma pele mais natural e com um brilho bonito. “Além de penetrar melhor na pele, trazer uma pele viçosa e bonita, facilita na hora de fazer um make mais natural dia-a-dia e ajuda muito na durabilidade”, recomenda Emerson Damas ao falar de texturas cremosas. Para aplicação, ele indica usar pincéis fofos e construir camadas.

Outra dica amiga é “usar produtos cremosos na hora de esfumar, trazendo um degradê maravilhoso”, recomenda Emerson. Se você quer o mais próximo da naturalidade, outra sugestão são bronzers com cintilância, pois costumam ter pigmentos fininhos.

Posso usar o bronzer de contorno?

Geralmente, o contorno é feito com tons mais frios e produtos sem brilhos. Agora, queremos saber se o bronzer consegue cumprir essa função. Se você optar por um sem pigmentos com partículas de brilho, é possível o contornar nariz e bochechas. Do contrário, o maquiador garante que ficar melhor apenas nas bochechas, trazendo um glow.

Onde aplicar o bronzer?

O lugar certo vai de acordo com seu rosto, gosto e proposta de maquiagem, segundo Emerson. “Geralmente, eu aplico entre o contorno e o blush e nos lugares que normalmente fico bronzeado no verão!”, sugere.

É também interessante pensar nas dimensões e em sua estrutura facial quando for aplicar, pode usar o produto também para dar mais dimensão e marcar certo traços. Veja abaixo um vídeo com um tutorial lindo de como aplicar o bronzer:

Pronta para usar o bronzer até nos dias mais frios?