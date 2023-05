Tarô sugere equilíbrio e lições de vida com a carta da Justiça

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

“Acredite na justiça, mas não a que emana dos demais e sim na tua própria”, Código Samurai. A carta de tarô da Justiça fala basicamente da Lei de causa e efeito, ou seja, para cada ato moral, uma reação de valor semelhante deve ocorrer conosco. Em outras palavras, nada é por acaso e sempre existe um “motivo justo” para algo acontecer em nossas vidas. Por conta disso, temos que sempre lembrar de assumir a responsabilidade pelos nossos atos e as consequências deles. Para toda ação, existe uma reação cósmica de igual intensidade para o bem ou para o mal.

Geralmente, esta carta está associada ao sistema jurídico, mas nem todas as nossas questões serão resolvidas no Tribunal, não é mesmo? São lições que aprendemos na vida, longe de advogados e juízes. Na verdade, a carta da Justiça se concentra mais em corrigir nossos erros e obter o que nos é devido em termos cármicos. Neste sentido, é mais ligada a uma “justiça divina”. Então, procure não acumular muita dívida para pagar no seu “credicarma”. Siga a sua bússola moral do que é justo e ético e faça a coisa certa.

Na própria ilustração da carta do Tarô vemos a figura da Justiça sentada entre dois pilares que simbolizam equilíbrio, lei e estrutura. Ela segura uma espada na mão direita, mostrando a mentalidade lógica e bem ordenada. Também é um lembrete que a espada da justiça está pronta para cair sobre todas nós, caso façamos escolhas erradas. (Ai meu Deus!) A lâmina de dois gumes significa que nossas ações sempre trazem consequências. A balança em sua mão esquerda (intuitiva) mostra que a intuição deve equilibrar essa lógica e é um símbolo de sua imparcialidade.

Este arcano sugere para analisarmos os fatos de forma prática e racional, não apenas baseadas nos nossos valores pessoais e emoções. É importante ter equilíbrio, sermos justas e honestas, pois a Lei do carma não falha! Aqui se faz; aqui se paga. Acredite que, se você adotou a conduta correta, o resultado será positivo. Afinal de contas, “a justiça tarda, mas não falha”.

A Justiça pode representar a justiça no sentido literal: documentos sendo assinados, alguma negociação financeira ou acordos legais. Geralmente é um presságio favorável se estiver envolvida numa disputa legal.

Como arcano regente da semana, a Justiça serve para lembrá-la de buscar ter integridade, honestidade, verdade e equilíbrio em tudo o que fizer, sobretudo nas relações interpessoais e de trabalho. É por meio desses princípios que você pode avançar com sucesso em harmonia com o propósito de sua vida.

A carta da Justiça também pode indicar que você vai precisar fazer uma escolha importante que terá um impacto no longo prazo. Portanto, escolha conscientemente conectando-se com a sua intuição, e esteja pronta para defender suas decisões, se mantendo fiel a elas e aceitando as consequências. Olhe para a sua situação atual neste contexto. Como as suas próprias ações contribuíram para você estar onde se encontra hoje? Há alguma lição cármica que você aprender com a sua situação atual?

A Justiça também se relaciona com o equilíbrio. Você deve tentar se manter equilibrada mesmo que os eventos e situações procurem tirá-la do eixo. “Eu não me submeterei à injustiça de ninguém. Eu conquistarei a inverdade pela verdade. E, resistindo à inverdade, suportarei todo o sofrimento.” (Mahatma Gandhi)

Mais do que tudo, a energia deste arcano a convida a falar a sua verdade. Lembre-se: a verdade a libertará.

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.