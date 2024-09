Tarô da semana: carta do Imperador exige posicionamento e firmeza

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Durante o período em que o Sol estará transitando por Virgem, observaremos uma propensão maior à autocobrança, crítica severa, desânimo e até pessimismo. Procure evitar a rigidez excessiva. Aposte nas afirmações positivas. Embora os desafios se apresentem, essas energias apontam para uma fase de organização mais pragmática e realista em nossa vida.

Segunda-feira, dia 2, a Lua Nova em Virgem é um convite para você (re)começar do zero. Mas, para isso, é importante fazer primeiro uma limpeza na sua vida e não há signo melhor para isso do que Virgem. Afinal de contas, as nativas desse signo adoram ter tudo em seu devido lugar. Portanto, essa é

uma semana ideal para colocar as coisas em ordem na vida ou na sua casa, começando pelas roupas, passando pelos livros, papéis e, finalmente, objetos sentimentais.

Faça um balanço de si mesma

O Imperador como carta-regente da semana, reforça estes aspectos astrológicos e indica que temos a oportunidade de fazer um pequeno balanço do que ainda não está em ordem em nossas vidas e reavaliarmos a rigidez em nossos atos e pensamentos tanto com os outros, quanto nós mesmas.

Tudo se resume ao controle quando se trata do Imperador, pois essa carta significa autoridade, regulamentação, organização. O Imperador representa um pensador estratégico que estabelece planos que devem ser concretizados. Ele é o representante máximo da ordem e do poder. Enquanto o desejo da carta da Imperatriz para seu reino é criar felicidade, o Imperador deseja promover honra e disciplina, guiando com mão firme.

Eleve sua autoestima

Embora seja um governante, ele entende que reinar também é servir, portanto, age racionalmente e de acordo com o que é para o bem maior do reino (pessoas próximas, família, colegas, amigos, comunidade). Virgem pode ser muito exigente devido à sua tendência ao perfeccionismo. Se você sente que não é “boa o suficiente”, procure se libertar desses pensamentos negativos. Substitua as autocríticas por afirmações que ajudem a elevar a sua autoestima. Você é perfeita, do jeito que é! Não deixe ninguém falar o contrário.

Estabeleça limites

Você tem dificuldade em dizer “não”? Você quer “ser legal” e acha que pessoas assertivas são de alguma forma muito duras, frias, egoístas e não se importam com os outros? Lembre-se: quem não assume a liderança de sua própria vida, acaba deixando alguém assumir por ela. Portanto, se posicione sempre que necessário. Não abaixe a cabeça para ninguém.

Mas, cuidado: ser determinada e decidida, não significa ser agressiva ou ríspida. Procure uma abordagem equilibrada. O Imperador é o arquétipo da assertividade e alguém que constrói uma base firme para o sucesso. Ele ensina que sentir-se segura só acontece quando você estabelece limites fortes.

Se você não se defender, estará metaforicamente dando um sinal que diz aos outros que eles podem assumir o controle de sua vida. Para o Imperador, isso é o mesmo que ceder sua coroa a um “rei menor”. O código de honra pessoal do Imperador proíbe a vitimização. O Imperador é a personificação da voz dentro de você que a incita a falar assertivamente quando algo parece injusto. Se você se sente continuamente ressentida porque os outros não a tratam com respeito, provavelmente é porque você não tem deixado seu “Imperador interior” falar.

Cuidado com uma postura passiva

O Imperador está sentado em seu trono, que é decorado com carneiros. Ele usa uma armadura sob suas vestes. Isso simboliza que está pronto para a ação a qualquer momento. Ele não tem medo de se levantar e proteger seu reino. Afirmar respeitosamente sua posição é muito fortalecedor se você tem sido excessivamente passiva.

Essa carta também pressagia a necessidade de criar estrutura para ajudar na realização de uma meta. Assuma a responsabilidade por si mesma e por seus sonhos. Levante-se e proteja seu reino. Pare de dizer humildemente “sim” quando seu Imperador interior está berrando “NÃO!”

Se você honrar seu Imperador interior, você se sentirá mais segura, acreditando em si mesma, entendendo o seu valor e o seu lugar no mundo. O Imperador pode parecer uma carta dura, mas lembre-se de que sua energia está sempre a serviço de você. O Imperador, como qualquer uma das cartas de Tarô, quer que você tenha sucesso e prospere, ele só é um pouco mais direto em sua abordagem.

Neste sentido, é um arcano muito positivo, indicando que você tem tudo para alcançar o seu objetivo. Aqui, falamos de estratégia e planejamento e isto está favorecido neste momento. Afinal, Virgem prefere um plano. Quando assumimos as nossas próprias responsabilidades, não colocando a culpa em tudo e em todos, então começamos a agir. Planeje a sua ascensão. Exerça o seu poder pessoal.

Aproveite do Imperador para evoluir e alcançar suas metas. “Conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força, controlar-se a si próprio é verdadeiro poder.” (Lao-Tsé)

