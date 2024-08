Horóscopo de setembro: mês traz a possibilidade de realizar sonhos

Setembro é um mês que muitos consideram leve. Talvez seja pela mudança de estação — afinal, estamos nos despedindo de um período mais introspectivo, o inverno, e nos preparando para dar as boas vindas à primavera. Ainda assim, precisamos olhar com atenção para o céu astrológico, que traz certos aprendizados. Faltam três meses para o fim de 2024, e a boa notícia é que ainda dá tempo de mudar para seguir em frente.

O que esperar do 1º dia de setembro?

Logo no dia 1º, dois movimentos importantes recebem um boost de energia: Urano em Touro começa seu caminho retrógrado, oferecendo alternativas. Os signos serão convidados a olhar fora da caixinha e encontrar saídas diferentes para velhos problemas.

Outro ponto importante fica com Plutão, que está retrógrado e volta energeticamente para Capricórnio, chamando para assumirmos nossas responsabilidades: estamos, de fato, cumprindo com o que prometemos? São dois signos de Terra, que servem para olharmos para nossa vida como um todo, incluindo nossas bases e estrutura.

Dia 2: novidades relacionadas ao trabalho podem surgir

No dia 2, a Lua Nova em Virgem abre espaço para novidades, sobretudo relacionadas ao trabalho.

Dia 4: determinação em alta

No dia 4, Marte entra em Câncer e bota nossa determinação para jogo. Aqui é preciso cautela: qualquer ação nesse período precisa ser muito bem avaliada, pois haverá o risco de colocarmos as prioridades dos outros à frente das nossas. Barreiras emocionais também podem ser desafiantes.

Dia 9: organização torna-se essencial

No dia 9, Mercúrio volta ao signo de Virgem, depois de dias em que esteve retrógrado. É momento de maior destreza mental, no qual a comunicação fica afiada e a organização da rotina se torna necessária para executar bons planos e novas ideias.

Dia 17: emoções à flor da pele

Dia 17, é a vez de um Eclipse Lunar em Peixes, que vai mexer profundamente com nossos sonhos e emoções. Uma vontade do passado pode ressurgir. Tente discernir a fantasia da ilusão — para fazer isso, ouça a sua intuição.

Dia 22: Sol entra em Libra

No dia 22, com o Sol entrando no signo de Libra, as energias ficam mais leves e equilibradas. É normal sentir uma vontade maior de fazer conexões e caprichar na comunicação. É também um bom momento para usar a criatividade e mostrar ao mundo o seu propósito.

Ainda neste dia, uma tensão entre Vênus em Libra e Plutão em Capricórnio pode deixar os relacionamentos em estado de alerta, pois o choque entre compromisso e liberdade em excesso pode trazer rupturas e recomeços. É necessário alinhar as expectativas antes de tomar qualquer grande decisão.

Essa mesma data marca também a chegada de Vênus em Escorpião, que vai renovar as energias gerais. A libido é acionada e todas as vibrações trazem um poder especial para o que desejamos fazer. Unir sonhos aos desejos é a chave para este mês, sem esquecer, é claro, de como nossos compromissos e responsabilidades são cruciais para os caminhos futuros. É hora de um novo momento acontecer. Feliz setembro!

Horóscopo do mês: previsões para cada signo

Virgem (23/8 a 22/9)

Mercúrio traz facilidade e recomeços este mês. Cuidado para não se cobrar em excesso, o que pode ser prejudicial para a sua saúde. O Eclipse Lunar do dia 17 promove uma verdadeira revolução no amor: esteja preparada para novidades e deixe o bom agouro acontecer. Com o Sol chegando no fim do mês ao seu setor financeiro, você experimenta uma fase de maior equilíbrio. Aproveite!

Libra (23/9 a 22/10)

Setembro traz certo desconforto emocional, sobretudo com algumas pendências que tiram

seu sossego. Você pode precisar pensar em soluções que, a princípio, parecem desafiadoras.

Para isso, use a diplomacia. No final do mês, você experimenta uma fase mais leve. Não vão faltar convites e oportunidades sociais.

Escorpião (23/10 a 21/11)

De cara os astros apontam dificuldades nos relacionamentos. Tudo que estiver na zona de conforto corre risco de ser alterado. O Eclipse Lunar no meio do mês traz oportunidades de expansão e crescimento: use a criatividade. Com a chegada de Vênus em seu signo, você renova sua autoestima e confiança.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Setembro pede organização na rotina. Seu trabalho pode exigir um pouco mais de você, ao mesmo tempo em que mostra caminhos e traz novas possibilidades de ganhos, inclusive. O Eclipse Lunar traz à tona questões familiares e do passado que demandam encaminhamento. Cuide melhor do seu emocional durante o período.

Capricórnio (22/12 a 21/1)

Plutão traz aspectos emocionais intensos, tudo para que você faça mudanças necessárias para o seu crescimento. Seu setor financeiro ganhará um respiro este mês e você vai conseguir administrar seus recursos com mais sabedoria. Uma ideia criativa pode finalmente dar certo. Prepare-se também para movimentar seu coração.

Aquário (21/1 a 19/2)

É hora de acessar sentimentos profundos e trilhar novos caminhos. Com Urano retrógrado em seu setor familiar, fique atenta para imprevistos e mudanças. O período é favorável para convites e trabalhos extras, inclusive com reconhecimento financeiro. Prepare-se para movimentações sociais positivas.

Peixes (20/2 a 20/3)

A Lua Nova vai iluminar seus relacionamentos, trazendo novidades e melhorias. Muito cuidado com o excesso de fantasia, afinal, nem tudo é o que parece. No final do mês, fique de olho para não absorver compromissos e responsabilidades demais. A palavra-chave aqui para não se sobrecarregar é equilíbrio.

Áries (21/3 a 20/4)

O mês de setembro começa trazendo imprevistos no setor financeiro, exigindo equilíbrio e organização. Talvez não seja de todo ruim ter um plano B para ajudar nas finanças. Planeje-se. Você receberá uma energia favorável nos relacionamentos e parcerias. Será seu momento de renovação no amor.

Touro (21/4 a 20/5)

Você começa setembro já de olho em desafios e mudanças, que podem trazer alternativas interessantes. No decorrer das semanas, sua responsabilidade cresce, para que você fique alinhada a seus propósitos. No final do mês, com Vênus chegando no setor de relacionamentos, a harmonia se instala.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Setembro começa trazendo revisões importantes para o setor emocional. Um Eclipse Lunar em Peixes pode trazer uma oportunidade de ouro na sua carreira. No final do mês, com Sol e Mercúrio chegando em seu paraíso astral, não vão faltar convites e encontros — oportunidades ótimas para alavancar o romance.

Câncer (21/6 a 22/7)

Logo no começo do mês, seus relacionamentos entram em alerta. Será preciso revisões e adequações. Permita-se olhar para o que precisa ser regenerado de forma madura e comprometida. No meio do mês, o Eclipse Lunar traz possibilidades de expansão. Haverá a chance de você se arriscar em outros lugares, aproveite.

Leão (23/7 a 22/8)

Setembro chega com desafios na carreira. É hora de se reinventar a longo prazo. Com Marte colocando mais atitude no seu setor emocional, você se sentirá motivada a perseguir seus sonhos. Cuidado para não se sobrecarregar. O Eclipse Lunar do dia 17 traz luz e revelações. Fique atenta.

