Tarô da semana: carta da Força traz energia, ação e coragem

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Na jornada através do tarô, a carta da Força emerge como um símbolo de coragem interior, superação de fraquezas, persistência e domínio sobre nossos instintos mais primitivos. Confira, a seguir, as previsões do tarô da semana.

Representada por uma figura feminina suavemente fechando a boca de um leão, a Força nos convida a explorar a harmonia entre a força bruta e a gentileza. Esse arcano reforça a mensagem que o domínio sobre as nossas tentações é o caminho para alcançar a iluminação.

É claro que transcender o nosso “eu animal” e ascender ao nosso “eu divino” exigirá força interior e a superação do apego aos apelos do mundo sensorial.

“Posso resistir a tudo, menos à tentação” (Oscar Wilde)

Neste sentido, a carta da Força não representa a força física, mas a força interior para resistir à sedução dos nossos instintos animais, reações viscerais e emoções cruas.

A representação da Força no tarô transcende a mera resistência física; ela evoca a coragem moral e a perseverança diante de desafios. A mensagem subjacente é a de que o verdadeiro poder vem da consciência e da compaixão, não da opressão.

Quando a energia da Força permeia a nossa semana, somos lembradas da importância de cultivar a paciência e a autodisciplina. É um período propício para enfrentar adversidades com coragem, para resolver conflitos com gentileza e para encontrar equilíbrio entre nossa natureza instintiva e nossa sabedoria interior.

Semelhanças com a carta do Carro

Esse arcano é semelhante à carta do Carro, que também trata de agir para atingir os objetivos. Mas a diferença entre as duas cartas é que a carta da Força prefere uma abordagem ponderada, enquanto o Carro favorece uma atitude mais impetuosa para alcançar as nossas metas autoimpostas.

O Carro avança em suas batalhas, ansioso para conquistar seus inimigos e lutar pela vitória. A carta da Força ouve a todos pacientemente, transforma adversários em aliados e se comunica para estabelecer paz e harmonia. Se o Carro representa a força externa, a carta da Força representa a força interna.

Semana para conquistar objetivos

A carta da Força lhe dá luz verde para perseguir seus objetivos, mas incentiva você a fazê-lo de forma comedida, tendo respeito pelas opiniões alheias, sabendo lidar de modo pacífico perante diferentes situações e comportamentos. Muitas vezes, você terá que convencer as pessoas pacientemente, tendo resiliência. Mas, não se trata de manipulação e sim de usar o seu poder de persuasão.

A carta da Força fala da capacidade do espírito humano de superar qualquer obstáculo. Se você está passando por um momento difícil e está esgotada ou estressada, a carta Força a incentiva a encontrar dentro de si a força para perseverar.

“Que a força esteja com você” (Obi-Wan Kenobi)

É normal que sentimentos como raiva, raiva, tristeza, culpa ou vergonha surjam em determinadas situações. No entanto, é o que você faz com essas emoções que faz toda a diferença. Abrace suas fraquezas, inseguranças e apreensões, aprendendo a conviver com elas e, acima de tudo, entendê-las.

Sua força emocional lhe dá confiança para superar quaisquer desafios ou dúvidas. “Sinta o medo e faça isso de qualquer jeito!”

Agora é um momento em que você precisa equilibrar seus impulsos instintivos e usar as emoções a seu favor. Que a sabedoria e a coragem da carta da Força nos guiem ao longo desta semana, fortalecendo-nos para abraçar cada desafio com determinação e serenidade.

“Coragem não é a ausência de medo, e sim a capacidade de agir apesar dele.”

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão