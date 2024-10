Tarô da semana: carta Papisa traz grande sensibilidade e intuição

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Os próximos dias convidam você a tirar um tempo para introspecção e reflexão. Portanto, guarde e aguarde. O arcano regente desta semana é a Papisa (também conhecida como a grande Sacerdotisa). Mas o que ela representa? Esta carta simboliza sabedoria profunda, intuição aguçada e a confiança no que não se pode ver, mas no que se sente.

A Papisa nos ensina a importância de confiar no próprio instinto e a valorizar a passividade consciente, sabendo que, quando se está alinhada com o fluxo natural das coisas, não há necessidade de forçar resultados. Em vez de lutar contra o que não podemos controlar, a Papisa nos convida a aceitar, respirar fundo e deixar que o tempo revele suas soluções. A mensagem dela é confiar em seu eu interior e na sua intuição.

Esta carta pode indicar que é preciso exercitar a arte de saber esperar, tendo a certeza de que algo bom está por vir. “Adote o ritmo da natureza. O segredo dela é a paciência” (Ralph Waldo Emerson). Pode também ser um bom momento para estudar, se aprofundar numa pesquisa, aprender algo. Afinal, a Papisa encoraja a busca por um entendimento mais profundo das coisas.

Essa atitude ressoa diretamente com a Lua crescente em Capricórnio, que ocorre na quinta-feira. Capricórnio, um signo de seriedade e disciplina, traz a energia ideal para ações ponderadas e decisões que exigem paciência e coerência. Portanto, neste momento, é importante fazer análises cuidadosas e apenas tomar ações meticulosamente planejadas.

Assim como a Papisa, essa fase da lua nos incentiva a agir com sabedoria, priorizando o esforço estratégico e a consistência em nosso trabalho e em nossa vida profissional. A Lua crescente, ao fortalecer projetos e iniciativas, pede planejamento cuidadoso e perseverança, características que a Papisa domina com maestria.

Este ciclo lunar marca o momento ideal para nutrir as sementes que plantamos, promovendo o crescimento dos nossos objetivos e dos projetos que queremos materializar em nossas vidas. Neste sentido, a carta da Papisa simboliza os nossos projetos em estágio de gestação, onde planos estão sendo cuidadosamente desenvolvidos.

Ela guarda o mistério do que está por vir, sugerindo que há um tempo de maturação necessário antes que esses projetos se manifestem no mundo exterior. Além disso, com Júpiter entrando em retrogradação na quarta-feira, dia 9, temos uma oportunidade única para revisitar questões de justiça, aprendizado e comunicação.

Assim como a Papisa nos ensina a discernir o que deve ser dito e o que deve ser mantido em silêncio, essa fase cósmica favorece a revisão de promessas e compromissos, sempre com a consciência tranquila de quem conhece os próprios limites e sabe quando é hora de esperar e confiar. Já dizia o provérbio árabe: “palavra é prata, o silêncio é ouro”.

Evite, portanto, falar sobre seus planos e projetos e, acima de tudo, abstenha-se de emitir opiniões sobre questões que não lhe dizem respeito diretamente. “O exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra”. (William James)

A Papisa e a Lua em Capricórnio, juntos, nos lembram da importância de alinhar a sabedoria intuitiva com a ação prática e nos convidam a acessar o conhecimento profundo que acumulamos ao longo da vida e a aplicá-lo de forma estratégica e produtiva, sem pressa, mas com a certeza de que o caminho certo será revelado na hora certa.

A Papisa, a segunda carta dos Arcanos Maiores, sucede o Mago, que simboliza o poder e a realização. Enquanto o Mago é o guardião da mente consciente e do mundo tangível, A Papisa é a guardiã da mente subconsciente e a professora do conhecimento sagrado e dos mistérios ocultos.

Essa sequência ilustra o equilíbrio entre as energias masculina e feminina, algo que vemos frequentemente no Tarô, onde cartas masculinas e femininas se seguem e se complementam, como um yin-yang. Apesar de vir após o Mago, a postura da Papisa evoca mais a serenidade do Eremita, uma figura voltada para o conhecimento interior.

A Papisa é a mediadora entre o mundo visível e invisível, um arquétipo do Divino Feminino que guarda os segredos da alma, da Natureza e do esotérico. Assim como as mulheres foram historicamente associadas à lua, às águas e ao poder intuitivo, a Papisa também é cercada de símbolos que remetem à profundidade espiritual e ao sagrado.

Ela é a profetisa, a vidente e a mística, conectada ao desconhecido, ao mistério e ao oculto. A Papisa é a carta do canal espiritual que se abre para os mistérios do Divino. Quando ela aparece como carta-regente, sabemos que nossas habilidades psíquicas são potencializadas. Sonhos, em particular, ganham um peso maior nesta semana, fornecendo acesso a insights importantes.

Para o psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, os sonhos não escondem, mas revelam, e que a interpretação deles deve ajudar a pessoa a sair do estado de estagnação. Diferente da carta do Papa, que se relaciona com a estrutura religiosa formal, a Papisa fala sobre a jornada espiritual pessoal. Esta carta é um poderoso lembrete da importância de abraçar a nossa intuição e a sabedoria interior.

Ao cultivar essas qualidades, podemos alcançar um nível mais profundo de compreensão e nos conectar com nosso verdadeiro eu. “O verdadeiro conhecimento vem de dentro” (Sócrates).

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão

