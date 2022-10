Não aguentamos mais serial daters!

Atualizado em 27 out 2022, 19h27 - Publicado em 28 out 2022, 08h14

Por Sofia Menegon Atualizado em 27 out 2022, 19h27 - Publicado em 28 out 2022, 08h14

Primeiro vem o flerte, a troca de mensagens, olhares e sorrisos. Depois, o convite, a escolha do lugar, a data. Então, o frio na barriga para o tão esperado primeiro encontro. Quem nunca viveu essas cenas tão típicas das comédias românticas? E, convenhamos, poucas coisas na vida são tão saborosas quanto essa ansiedade quase pueril.

E quando chega o dia, o coração acelera. O que vestir? O que dizer? Mais frio na barriga. Isso sem falar naqueles instantes que antecedem o primeiríssimo toque. O arrepio que dá. O suor nas mãos, a excitação, os tremores. O primeiro beijo, a primeira transa, as risadas atrapalhadas e aquele não saber tão intrigante. Viver primeiros dates pode ser uma experiência revigorante, mas há quem faça disso um estilo de vida.

Certamente você conhece alguém que sai com muitas pessoas, mas nunca passa dos encontros casuais. Aquele indivíduo que ama toda a adrenalina do flerte e dos primeiros encontros, mas não se interessa em aprofundar as relações. São os famosos serial daters ou, em tradução livre, namoradores em série.

No universo da paquera por aplicativos, essa modalidade se tornou ainda mais frequente, despertando o desespero e ansiedade de quem está mesmo em busca de um relacionamento duradouro. Isso porque, na maioria das vezes, a prática é permeada por jogos de conquista em que não são evidenciadas as verdadeiras intenções do serial dater. Muitos deles, inclusive, sequer se dão conta de que estão vivendo um “vício” por relações rápidas e rasas.

A verdade é que ultrapassar a fase inicial de qualquer relação implica em virar, de uma vez só, doses intensas de realidade. Significa descobrir que a outra pessoa não é ideal e nunca vai ser. Mais do que isso, aprofundar-se em um relacionamento requer maturidade para encarar a si mesmo, os próprios medos e desejos ocultos.

Continua após a publicidade

Relações nunca são um mar de rosas e, por mais clichê que seja essa sentença, seguimos esperando por aquele alguém que vai atender a todas as nossas demandas e expectativas. Um amor que habita a dimensão utópica da vida a dois.

Mas o que você pode estar se perguntando é como identificar um serial dater. E sim, existem sinais por toda a parte. Eles geralmente se esquivam dos assuntos mais profundos, fogem de conversas sobre compromisso e depois de pouco tempo se tornam indisponíveis.

Acontece que em terra de amor romântico, todos embarcam sem pestanejar nas próprias idealizações. É muito comum que a romântica convicta leve algum tempo para se dar conta de que está sendo alvo dessa modalidade de paquera. Para além de um olhar atento, então, é importante acolher-se nessas situações. Estamos todos sujeitos a ser apenas mais uma pessoa na vida do outro e isso não diz respeito à nossa importância.

Por isso, se você já foi um date em série, respira fundo, segue sua vida e tenha em mente: não é sobre você.