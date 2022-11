Trend Alert: o que você precisa saber sobre o “cabelo líquido”

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Já ouviu falar em cabelo líquido? Essa tendência é a evolução do cabelo brilhante e, apesar de associarmos isso a um cabelo molhado, não é bem por aí. Na verdade, trata-se de um cabelo que brilha muito, bem reflexivo mesmo, assim como o cabelo fica quando está molhado.

Esse visual é glamouroso e deixa as suas madeixas com um aspecto saudável, como se você tivesse acabado de sair do salão. Quer aderir a essa tendência? Confira cinco dicas que separei.

Tratamento em dia

Cabelo danificado não brilha. Para que os seus fios fiquem reluzentes, como os da atriz Dakota Johnson, é necessário que o seus tratamentos estejam em dia, isto é, capriche na hidratação e nutrição para repor os nutrientes. Vale reservar um tempinho para ir ao salão e fazer um tratamento profissional para potencializar os resultados.

Lavagem correta

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Não é segredo que o cabelo sujo fica com um aspecto opaco, sem vida e sem movimento, mas para reverter isso não basta apenas lavá-lo, você precisa fazer isso da maneira correta. Evite altas temperaturas, a água fria ajuda a deixar os fios brilhosos, como os da influenciadora Kim Kardashian, mas se preferir você também pode usar água morna. Na hora de aplicar o xampu, lembre-se que ele deve ir apenas na raiz, o comprimento será limpo com a espuma que escorrer. Já o condicionador deve ser aplicado apenas no comprimento e pontas e precisa ser muito bem enxaguado para não deixar os fios pesados.

Aposte em um óleo capilar

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Rowland (@kellyrowland)

Além de ser uma excelente ferramenta para alinhar e nutrir os fios, esse tipo de produto também ajuda a deixar as madeixas mais brilhantes. Invista em uma fórmula rica em extrato de argan e de macadâmia e use no comprimento e pontas sempre que achar necessário para conquistar o efeito espelhado da cantora Kelly Rowland.

Continua após a publicidade

Spray de brilho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

Precisa ter quando o assunto é cabelo líquido, para ficar com o visual da atriz Maite Perroni. Essa é uma alternativa para quem precisa de um brilho intenso. Dê preferência às versões que contenham silicones nobres em sua composição, pois esse ativo também proporciona muita maciez.

Vale dar um “up” na cor

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Quer roubar o look da cantora Anitta? Vale se atentar a coloração, pois se ela não estiver em dia, provavelmente o efeito desbotado vai atrapalhar na busca pelo efeito reluzente. Peça ajuda ao seu cabeleireiro para resgatar a cor dos fios. Você também pode adicionar uma máscara tonalizante na sua rotina, para manter a sua cor por mais tempo, entre as idas ao salão.

Confira nesse vídeo algumas dicas de tratamentos que ajudam a resgatar o brilho dos seus fios: