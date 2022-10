Lavar os cabelos: qual a ordem correta da aplicação dos produtos?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Existe uma sequência correta de aplicação dos produtos capilares que é importante para limpar, condicionar e fechar as cutículas para que suas madeixas ganhem brilho e fiquem saudáveis. Listei a ordem para você não errar mais; vem ver.

Pré-lavagem

Já ouviu falar em pré-poo? Essa é uma técnica utilizada para preparar os cabelos para a lavagem, garantindo que nesse processo as impurezas sejam removidas, mas sem causar agressões. Indicado para quem tem o comprimento e pontas seca. Como fazer? Basta aplicar o óleo capilar de argan ou de macadâmia no comprimento e pontas, dar uma pausa de 10 minutos e ir para o próximo passo.

Lavagem

O xampu é responsável por abrir as cutículas e remover as impurezas, inclusive do couro cabeludo, deixando-os soltos e cheios de movimento, como os da apresentadora Fátima Bernardes. Não pode exagerar, uma quantidade equivalente a uma moeda de um real pode ser suficiente, dependendo do tamanho das suas madeixas. Além disso, concentre o produto apenas no couro cabeludo, massageando com as pontas dos dedos em movimentos circulares, descendo para o comprimento. E enxágue bem.

Condicionador

O condicionador vem após o xampu no dia a dia, mas quando você fizer algum tratamento, ele irá depois da máscara, pois a sua função é fechar e selar as cutículas, mantendo os cabelos hidratados por mais tempo, como os da atriz Dira Paes. Ele também deve ser aplicado a uma distância de, pelo menos, dois dedos da raiz. Lembre-se de enxaguar muito bem, pois como tem um PH ácido, se você deixar algum resíduo vai ressecar os seus fios.

Máscara de tratamento

A máscara tem a função de repor os nutrientes e a massa capilar perdida no dia a dia ou durante processos químicos. Ela deve ser aplicada nos fios úmidos a uma distância de três a quatro dedos da raiz. Para um tratamento mais efetivo e conquistar madeixas saudáveis e brilhantes, como as da cantora Preta Gil, aplique o produto, deslizando os dedos do topo até as pontas. Repita esse passo umas cinco vezes em cada mecha. Confira o tempo de pausa no rótulo e enxágue completamente.

CC Cream

Nem todo mundo tem o hábito de finalizar os cabelos com ferramentas de calor, ainda assim é essencial investir em produtos com proteção térmica e solar, para evitar danos causados pelo sol também. O CC Cream, além dessa função, ajuda a desembaraçar, nutrir e reduzir o frizz. Aplique apenas no comprimento e pontas. Para as encaracoladas, como a atriz Juliana Paes, nessa etapa vale utilizar um creme com ativação de cachos para conquistar mais volume e definição.

Óleo reparador

Para quem quer garantir que os fios fiquem mais brilhantes, nutridos e sem frizz, como os da atriz Bruna Lombardi, o óleo reparador de macadâmia e de argan é uma ótima pedida. Ele pode ser usado também na finalização. Basta aplicar algumas gotinhas nas mãos, espalhar bem e passar no comprimento e pontas.

Nesse vídeo trago dicas de como lavar os cabelos corretamente: