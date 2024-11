SPFW58: 3 penteados que bombaram nas passarelas

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A 58ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) terminou na última segunda-feira, 21 de outubro, apresentando alguns penteados que você consegue replicar em casa – ou pode pedir para o seu cabeleireiro fazer.

Rabo de cavalo

A influenciadora e atriz Jade Picon desfilou para a Apartamento 03 com um rabo de cavalo, que é amarrado na parte de trás da cabeça. Você pode ou não usar um aplique para ganhar aquele cabelão até a cintura. Depois que o penteado estiver pronto, você pode finalizar enrolando uma mecha de cabelo em volta do elástico. Prenda as pontinhas com grampos. Esse segredinho, que parece simples, deixa o look mais refinado.

O rabo de cavalo também foi visto na passarela da Artemisi Gallery, que usou presilhas para prender os fios, trazendo modernidade a esse clássico.

Wet hair

Continua após a publicidade

Na passarela da Bold Strap, a atriz Camila Queiroz surgiu com o wet hair, um penteado que fica com efeito molhado. O visual também apareceu na grife Normando.

Para copiar, você vai precisar de um gel em spray com efeito molhado para facilitar a aplicação. Ou, se quiser, pode usar a versão em creme. O truque é depositar o produto aos poucos, com o auxílio de um pente, e espalhar bem, desde a raiz para trás ou para a lateral. Aguarde alguns minutos para endurecer.

Aumente a quantidade de gel se o cabelo ficar com a aparência de seco e não de molhado. Mas se exagerar, use um papel toalha para remover o excesso. E vale lembrar: depois de pronto não dá para mudar, então planeje o sentido que as madeixas ficarão antes de começar a aplicação.

Em tempo: não recomendo usar o wet look em ocasiões informais, como uma balada, por exemplo. A combinação suor e calor podem desestruturar o penteado. Mas é perfeito em festas ou reuniões em que você não vai se movimentar tanto.

Continua após a publicidade

Coque polido

A atriz Letícia Colin fez sua estreia na SPFW representando a grife Renata Buzzo,

que trouxe o coque polido como destaque, assim como a marca Normando.

Esse penteado é uma boa alternativa para diversas ocasiões, das mais “glam” às fashions. Para copiar, comece com uma escova bem lisa e penteie para trás ou para as laterais. Prenda firmemente em um coque, garantindo que não haja frizz ou mechas soltas – se tiver, aplique gel ou um spray fixador para ajudar a domar. Vale também deixar alguns fios desalinhados na parte da frente, para dar um charme a mais.

Gostou? Penteados bonitos precisam de hidratação e eu trouxe algumas dicas aqui: https://www.youtube.com/watch?v=lO0ewM-AXk4

Continua após a publicidade