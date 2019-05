Alerta tendência: Shaggy Hair é aposta para quem quer mudar o visual

Se você está naquela fase da vida que cansou do cabelão tradicional e quer inovar no corte, pois fique de olho no Shaggy Hair. Conhecido por sua assimetria, o corte é tendência e uma boa aposta para quem quer um visual mais moderno, mas sem radicalizar muito.

Com um total estilo desarrumado, e até “desgrenhado”, o corte é característico dos anos 70 e 80. Agora ele volta repaginado, e com um ar de nostalgia. “É um corte totalmente descontraído, especialmente para quem adora um visual leve e com uma vibe retrô”, conta o cabeleireiro Felipe Guimarães.

Como é feito o Corte Shaggy Hair?

O corte Shaggy é um tipo de estilização que se faz com camadas. Ele utiliza um efeito repicado. Essa combinação pode começar desde a altura dos olhos (quase sempre acompanhado de uma franjinha, justamente para dar o efeito de volume concentrado no topo da cabeça) até o meio, ou nas pontas dos cabelos, criando mechas bem despojadas.

Depois disso, o resultado é um corte com partes mais curtas e outras mais longas. Por ser um corte democrático, todas as mulheres podem aderir ao look; depois de pronto, ele dá uma sensação de pontas desconectadas e totalmente leves. Para o hairstylist Felipe Guimarães, o sucesso do corte se deve ao fato dele trazer aquela sensação de liberdade.

Como cuidar dos fios no dia a dia?

O corte não é dos mais difíceis de se manter, pois não exige grandes cuidados. Mas Felipe ressalta que é preciso cuidado com a possível aparência de ressecamento. “O segredo desse cabelo é redobrar a atenção, principalmente com as pontas dos fios, pois elas estão em evidência o tempo todo. Fazer o uso de óleos ou cremes protetores para dar uma aparência sempre natural é essencial. Se quiser deixar o cabelo sempre com aquela aparência de corte perfeito, a dica é usar o secador ou um babyliss para valorizar o repicado”, dá a dica Felipe.

Confira algumas inspirações de Shaggy Hair:

