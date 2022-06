Rodrigo Cintra lista os 5 erros que comprometem a saúde dos seus fios

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Quem é que não quer ter madeixas lindas, volumosas, brilhantes? Eu não conheço quem não queira! Mas muitas pessoas se queixam de que não conseguem. Acredite: o ressecamento, a perda de brilho e a caspa, entre outros, não surgem da noite para o dia. São hábitos que devem ser transformados para fios bonitos e saudáveis. Elaborei uma lista com os principais erros, que são bastante comuns, e podem danificar suas madeixas.

Água quente

Ver essa foto no Instagram

Além de aumentar a produção de sebo natural, deixando a raiz mais oleosa, ela também remove toda a nossa proteção natural, deixando o fio seco, sem brilho, quebradiço e podendo levar à queda. Essa prática é bastante prejudicial, então, para evitar possíveis danos, e manter os seus cabelos bonitos e saudáveis, como os da atriz Deborah Secco, dê preferência a temperaturas mais amenas. Nesse vídeo explico mais sobre o assunto: https://www.youtube.com/watch? v=kwzY8aE3ZWA.

Jamais dormir de cabelos molhados

Ver essa foto no Instagram

Quando você se deita com os cabelos molhados, o couro cabeludo se torna um ambiente propício e convidativo para a proliferação de fungos, responsáveis por caspas, irritações e até doenças, como a seborreia. Então para manter a saúde do couro cabeludo e os fios intactos, como os da atriz Giovanna Antonelli, lave-os mais cedo para que sequem naturalmente ou use o secador com ar morno ou frio. Em pouco tempo você sente a diferença na mudança desse hábito.

Condicionador na raiz

Ver essa foto no Instagram

O condicionador tem a função de selar o comprimento e as pontas, protegendo das agressões externas. No entanto, quando você aplica no couro cabeludo, além de deixar as madeixas com um aspecto pesado, você também está contribuindo para o entupimento dos folículos capilares, para o surgimento das temidas caspas, irritações e até a queda. Ou seja, se você quer ter cabelos saudáveis, leves e com bastante movimento, como os da jornalista Glória Maria, use condicionador apenas no comprimento e pontas.

Não usar protetor térmico

Ver essa foto no Instagram

Mesmo que você cuide muito bem das suas madeixas, não usar o protetor térmico pode colocar tudo a perder, principalmente quando você é adepta de fontes de calor, como secador, chapinha e babyliss. Usar esses instrumentos sem a devida proteção vai fazer com que o seus fios sejam tostados e fiquem bastante secos, sem elasticidade e brilho. Você faz coloração ou é grisalha? Eles podem ficar manchados. Então, para ficar com as madeixas bonitas, como as da atriz Glória Pires, não abra mão desse cuidado. Uma dica valiosa é investir em um bom CC Cream, que além de ter proteção térmica, também oferece outros benefícios.

Não usar produtos adequados

Ver essa foto no Instagram

Aqui existem duas alternativas que são muito prejudiciais. A primeira é o uso de receitinhas caseiras com alimentos. Comida é para comer. Esse hábito é muito prejudicial e pode causar uma série de problemas. O segundo é o uso de produtos que não têm afinidade com o seu cabelo, ele pode ser o mais caro, mais tecnológico, se não atende as necessidades dos seus fios, pode causar um efeito rebote, como, por exemplo, ressecar ou aumentar a oleosidade. Então, se o que você quer é ter uma picumã bonita e bem cuidada, como os da apresentadora Ana Furtado, evite fazer receitas caseiras e adquira sempre os produtos indicados para o tipo e as necessidades dos seus fios, combinado?

